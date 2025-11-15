Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

अंबाला कैंट से नशा तस्कर गिरफ्तार,  वेटर की आड़ में कर रहा था तस्करी, 2 किलो चरस बरामद

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे सीआईए ने हिमाचल से दिल्ली नशा सप्लाई कर रहे वेटर मोहित को गिरफ्तार किया.

Drug Smuggler Arrest in ambala
रेलवे स्टेशन पर वेटर की आड़ में चरस तस्करी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: रेलवे सीआईए की टीम ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा नशा तस्करी मामला सुलझाया. टीम ने हिमाचल प्रदेश, मनाली से दिल्ली नशा सप्लाई करने वाले वेटर मोहित को गिरफ्तार किया. तस्कर के पास से लगभग 2 किलो चरस बरामद की गई है.

दिल्ली सप्लाई की फिराक में था: अंबाला कैंट सीआईए रेलवे इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने मीडिया को बताया कि, "प्रारंभिक पूछताछ में मोहित ने पुलिस को बताया कि वह वेटर का काम करता है. दिल्ली के होटलों में नशा सप्लाई करता था. वो चरस हिमाचल से लाकर दिल्ली में सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन स्टेशन पर चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया गया. मोहित यूपी के उन्नाव का रहने वाला है और वह इस तस्करी के खेल में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा है.पूछताछ जारी है और सभी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है."

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर वेटर की आड़ में चरस तस्करी (ETV Bharat)

वेटर का काम करता था मोहित:सीआईए रेलवे इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने आगे बताया कि, "मोहित वेटर का काम करता था. इसी काम की आड़ में वो नशा सप्लाई करता था, ताकि किसी को शक न हो. पकड़ी गई खेप की कीमत और तस्करी का पूरा नेटवर्क अभी जांच के दायरे में है. इस तरह की जांच और छापेमारी तस्करों पर लगातार दबाव बनाए रखने और लोगों को नशे की आपूर्ति से रोकने के लिए की जा रही हैं."

बता दें कि इस कार्रवाई से अंबाला-कैंट क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ रेलवे और पुलिस की सख्त रणनीति सामने आई है.आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि मोहित के साथ और कौन-कौन तस्करी में शामिल थे.

ये भी पढ़ें:'कोई डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करे, तो पहले उसे सौ गालियां निकालें, फिर पुलिस को सूचित करें'- हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह

TAGGED:

AMBALA CANTT RAILWAY STATION
DRUG SMUGGLER MOHIT ARREST
AMBALA CANTT DRUG SMUGGLER ARREST
MANALI TO DELHI DRUG SUPPLY
DRUG SMUGGLER ARREST IN AMBALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.