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दिवाली-छठ पूजा के समय ट्रेनों में सीट फुल, स्पेशल ट्रेन चला रहा रेलवे, बुकिंग शुरू

यह दोनों ट्रेन जयपुर और कोटा होकर गुजरेगी. कोटा में यह उपनगरीय स्टेशन सोगरिया से निकलेगी. इन ट्रेन से यात्री भोपाल, नागपुर, चेन्नई, वारंगल, नेल्लौर, सिंगरौली, सागर, कटनी, विजयवाड़ा, जयपुर व जोधपुर की यात्रा कर सकेंगे. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04815 जोधपुर-चेन्नई बीच वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच 9 ट्रिप करेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 04816 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जोधपुर साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच 9 ट्रिप करेगी.

कोटा : दिवाली और छठ त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में अभी से टिकट बुक होना शुरू हो गए हैं. ट्रेनों में 2 महीने पहले टिकट बुकिंग शुरू होती है. बुकिंग खुलते ही वेटिंग और नो रूम जैसी स्थिति नजर आ रही है. एक दिन में रेलवे की वेबसाइट और काउंटर पर 15 से 20 लाख तक टिकट बन रहे हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से चेन्नई और अजमेर से रांची के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी है. दोनों ही ट्रेनों में टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. ट्रेनों में कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जोधपुर-चेन्नई के बीच ट्रेन हर शनिवार को जोधपुर से रात 21:20 बजे रवाना होगी. ट्रेन देर रात 1:55 बजे जयपुर, अगले दिन रविवार सुबह 6:15 बजे कोटा के सोगरिया, 7 बजे बारां, दोपहर 3:10 बजे भोपाल और रात 10:25 बजे नागपुर पहुंचेगी. इसके बाद सोमवार सुबह 7 बजे वारंगल व रात 8 बजे चेन्नई पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से मंगलवार शाम 5:15 बजे रवाना होगी. बुधवार सुबह 5:28 बजे वारंगल, दोपहर 2:15 बजे नागपुर व रात 10:40 बजे भोपाल पहुंचेगी.

इसी तरह गुरुवार सुबह 7:13 बजे बारां, सुबह 8:10 बजे कोटा के सोगरिया, दोपहर 2:50 बजे जयपुर और रात 8:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी. ट्रेन में सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के 15, स्लीपर के 2 व गार्ड के दो मिलाकर 19 कोच हैं. ट्रेन में जोधपुर की तरफ से बुकिंग ओपन हो गई है व कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. चेन्नई की तरफ से जल्द बुकिंग शुरू होगी. ट्रेन आते-जाते समय मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरल, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, बापतला, चिराला, ओंगोल, नेल्लौर, गुडुर व नायडूपेटा पर रुकेगी.

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अजमेर-रांची वीकली फेस्टिवल स्पेशल : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09619 अजमेर-रांची वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच हर शुक्रवार को अजमेर से चलेगी. इसी तरह से ट्रेन नंबर 09620 रांची-अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच हर रविवार को चलेगी. ट्रेन दोनों तरफ से 9-9 फेरे करेगी. इसके तहत ट्रेन नंबर 09619 अजमेर से रात 11:05 पर रवाना होगी. देर रात 1:25 पर जयपुर पहुंचेगी. अगले दिन शनिवार सुबह 5:25 पर कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया और रविवार सुबह 7:30 पर रांची पहुंच जाएगी.

वापसी में ट्रेन नंबर 09620 रांची-अजमेर स्पेशल ट्रेन रविवार सुबह 10:50 पर रांची से रवाना होगी. सोमवार सुबह 10:55 पर सोगरिया स्टेशन पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 3:55 पर जयपुर और शाम 6:35 पर अजमेर पहुंच जाएगी. ट्रेन पिस्का, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, डाल्टनगंज, बरवाडीह, गरवा रोड, रेणुकूट, चोपन, ओबरा डैम, सिंगरौली, ब्यौहारी, कटनी मुरवाह, दमोह, सागर, गुना, रुठियाई, छबड़ा गुगोर, बारां, सोगरिया, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर व किशनगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी और स्लीपर के 5 और जनरल के 5 सहित अन्य कोच हैं. ट्रेन में अजमेर और रांची दोनों तरफ से रिजर्वेशन शुरू हो गया है. फिलहाल सभी श्रेणी के कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. ऐसे में इस ट्रेन के जरिए सफर करने वाले यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से अपने टिकट बना सकते हैं.