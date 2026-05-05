ETV Bharat / state

जोधपुर से चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, काचीगुड़ा-भगत की कोठी रहेगी 14 मई को प्रभावित

ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों से उत्तर और पश्चिम भारत के बीच यात्रा सुगम होगी तथा यात्रियों को राहत मिलेगी.

EXTENDS RUNS OF SPECIAL TRAINS, RUNS OF SUMMER SPECIAL
स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. (ETV Bharat jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेरः ग्रीष्मावकाश के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए जोधपुर से जुड़ी तीन लंबी दूरी की समर स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया है. दूसरी ओर तकनीकी कार्य के चलते 14 मई को काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने बताया कि जोधपुर-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 04829/04830) में 8-8 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं. यह ट्रेन 21 मई से 9 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार शाम 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होकर मेड़ता रोड, डेगाना, डीडवाना, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, लोहारू, रेवाड़ी, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए शुक्रवार रात 8:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से रवाना होकर रविवार सुबह 5:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी.

पढ़ेंः जयपुर से पुणे के लिए कोटा होकर चलेगी एक और वीकली ट्रेन, रेलवे ने ढहर के बालाजी खड़की को किया रेगुलर

इसी तरह जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल (04823/04824) के भी 8 अतिरिक्त ट्रिप बढ़ाए गए हैं. यह ट्रेन 24 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे जोधपुर से रवाना होकर जयपुर, फुलेरा, लखनऊ, अयोध्या और आजमगढ़ होते हुए सोमवार रात 11:20 बजे मऊ पहुंचेगी. वापसी में यह 26 मई से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 4 बजे मऊ से चलकर बुधवार सुबह 8:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इसके अलावा लालकुआं-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल (05045/05046) के संचालन में भी विस्तार किया गया है. यह ट्रेन लालकुआं से 17 मई से 12 जुलाई तक तथा राजकोट से 18 मई से 13 जुलाई तक 9 अतिरिक्त ट्रिप के साथ संचालित होगी. इन ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों से उत्तर और पश्चिम भारत के बीच यात्रा सुगम होगी तथा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस प्रभावितः दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़-लिंबगांव रेलखंड पर नए इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) सिस्टम को लागू करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते ट्रेन संख्या 17605 काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस 14 मई को अपने निर्धारित संचालन के दौरान पूर्णा जंक्शन और हजूर साहिब नांदेड़ के बीच लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक नियंत्रित की जाएगी. उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

TAGGED:

EXTENDS RUNS OF SPECIAL TRAINS
RUNS OF SUMMER SPECIAL
तीन ट्रेनों के बढ़ाए फेरे
जोधपुर से स्पेशल ट्रेन
TRAIN ORIGINATING FROM JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.