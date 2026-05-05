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जोधपुर से चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, काचीगुड़ा-भगत की कोठी रहेगी 14 मई को प्रभावित

उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने बताया कि जोधपुर-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 04829/04830) में 8-8 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं. यह ट्रेन 21 मई से 9 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार शाम 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होकर मेड़ता रोड, डेगाना, डीडवाना, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, लोहारू, रेवाड़ी, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए शुक्रवार रात 8:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से रवाना होकर रविवार सुबह 5:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी.

जैसलमेरः ग्रीष्मावकाश के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए जोधपुर से जुड़ी तीन लंबी दूरी की समर स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया है. दूसरी ओर तकनीकी कार्य के चलते 14 मई को काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी.

इसी तरह जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल (04823/04824) के भी 8 अतिरिक्त ट्रिप बढ़ाए गए हैं. यह ट्रेन 24 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे जोधपुर से रवाना होकर जयपुर, फुलेरा, लखनऊ, अयोध्या और आजमगढ़ होते हुए सोमवार रात 11:20 बजे मऊ पहुंचेगी. वापसी में यह 26 मई से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 4 बजे मऊ से चलकर बुधवार सुबह 8:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इसके अलावा लालकुआं-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल (05045/05046) के संचालन में भी विस्तार किया गया है. यह ट्रेन लालकुआं से 17 मई से 12 जुलाई तक तथा राजकोट से 18 मई से 13 जुलाई तक 9 अतिरिक्त ट्रिप के साथ संचालित होगी. इन ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों से उत्तर और पश्चिम भारत के बीच यात्रा सुगम होगी तथा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस प्रभावितः दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़-लिंबगांव रेलखंड पर नए इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) सिस्टम को लागू करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते ट्रेन संख्या 17605 काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस 14 मई को अपने निर्धारित संचालन के दौरान पूर्णा जंक्शन और हजूर साहिब नांदेड़ के बीच लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक नियंत्रित की जाएगी. उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.