लखनऊ: रेल प्रशासन ने छठ के बाद यात्रियों की वापसी के लिए चलाई कई स्पेशल ट्रेनें, मुजफ्फरपुर, पुणे और लुधियाना के लिए संचालन शुरू
छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर, पुणे और सहरसा से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:44 PM IST
लखनऊ: छठ महापर्व का उत्सव समाप्त होने के बाद अब अपने घरों से वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं. रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुगम वापसी के लिए मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी. रेलवे के इस फैसले से उन तमाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो पर्व के बाद वापस लौटने के लिए टिकट और सफर को लेकर परेशान थे.
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का रूट: ट्रेन संख्या 05211 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल त्यौहार स्पेशल ट्रेन 17 नवम्बर को मुजफ्फरपुर से दोपहर 13.35 बजे रवाना हुई और मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पीपरा, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया तथा नरकटियागंज होते हुए आगे बढ़ी. इसके बाद यह ट्रेन हरिनगर, बगहा, सिसवा बाज़ार, कप्तानगंज, गोरखपुर और गोंडा से होते हुए दूसरे दिन तड़के लखनऊ और मुरादाबाद से छूटकर सुबह 09.45 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी के तीन, सामान्य द्वितीय श्रेणी के नौ और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं.
पुणे और गोरखपुर के बीच भी विशेष ट्रेन का संचालन: इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 01457/01458 हडपसर (पुणे)-गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्यौहार विशेष गाड़ी का संचालन भी 18 नवम्बर को गोरखपुर से किया जा रहा है. यह ट्रेन 18 नवम्बर को सुबह 05.30 बजे गोरखपुर से चलकर खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ (उत्तर रेलवे) से होते हुए आगे बढ़ेगी. इसके पश्चात कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, बीना जंक्शन, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन से छूटकर निर्धारित समय पर हडपसर पहुंचेगी. इस लंबी दूरी की ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के आठ, पैंट्री कार का एक और एलएसआरडी के दो कोच सहित कुल 22 कोच शामिल किए गए हैं.
सहरसा से लुधियाना के लिए आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन का भी ऐलान: यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेन संख्या 04643 सहरसा-लुधियाना आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन भी 17 नवम्बर को सहरसा से सुबह 06.50 बजे प्रस्थान कर चुकी है. यह ट्रेन मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, बछवारा, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर और बस्ती के रास्ते चलाई जा रही है. इसके बाद यह गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और अम्बाला कैंट से होते हुए लुधियाना पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 20 कोच लगाए गए हैं.
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