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लखनऊ: रेल प्रशासन ने छठ के बाद यात्रियों की वापसी के लिए चलाई कई स्पेशल ट्रेनें, मुजफ्फरपुर, पुणे और लुधियाना के लिए संचालन शुरू

यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: छठ महापर्व का उत्सव समाप्त होने के बाद अब अपने घरों से वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं. रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुगम वापसी के लिए मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी. रेलवे के इस फैसले से उन तमाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो पर्व के बाद वापस लौटने के लिए टिकट और सफर को लेकर परेशान थे.

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का रूट: ट्रेन संख्या 05211 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल त्यौहार स्पेशल ट्रेन 17 नवम्बर को मुजफ्फरपुर से दोपहर 13.35 बजे रवाना हुई और मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पीपरा, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया तथा नरकटियागंज होते हुए आगे बढ़ी. इसके बाद यह ट्रेन हरिनगर, बगहा, सिसवा बाज़ार, कप्तानगंज, गोरखपुर और गोंडा से होते हुए दूसरे दिन तड़के लखनऊ और मुरादाबाद से छूटकर सुबह 09.45 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी के तीन, सामान्य द्वितीय श्रेणी के नौ और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं.