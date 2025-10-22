ETV Bharat / state

मथुरा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे बेपटरी, 12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, चौथी लाइन से गुजारी जा रहीं ट्रेनें

मथुराः मथुरा में मंगलवार रात हादसा हो गया. वृंदावन छटीकरा मार्ग के बीच एक मालगाड़ी डिरेल हो गई. इससे मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. मालगाडी़ आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी. अचानक मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना रेलवे को दी गई. मौके पर रेलवे के कई अधिकारी पहुंचे. वहीं, रेलवे टीमें भी बचाव कार्य में जुट गईं.

12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित: रेलवे अफसरों के मुताबिक अप डाउन ओर तीसरी लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बन्द है. करीब 12 ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं. चौथी लाइन से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है. बेपटरी बोगियों को अन्य ट्रेकों से हटवाया जा रहा है ताकि ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके. मौके पर कई अधिकारी और रेलवे टीमें हैं.

रात नौ बजे हुआ हादसाः जानकारी के मुताबिक हादसा रात 8.30 बजे हुआ. बताया जा रहा है आगरा से दिल्ली गाजियाबाद कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी वृंदावन छटीकरा मार्ग के बीच में पिलर संख्या 1408 पर अचानक डिरेल हो गई. मालगाड़ी के 12 डिब्बे पलट गए और कोयला अप डाउन तीसरी चौथी लाइन पर बिखर गया. सूचना पर रेल प्रशासन के अधिकारी आगरा एडीआरएम और एनडीआरएफ आरपीएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गयी.

मथुरा में मालगाड़ी के 13 डिब्बे बेपटरी. (etv bharat)

डिब्बे की कपलिंग खुलने के कारण हुआ हादसा: मालगाड़ी आगरा से दिल्ली गाजियाबाद कोयला लेकर जा रही अचानक छटीकरा मार्ग के पास डिब्बे की कपलिंग खुल जाने के कारण ट्रेन हादसा हुआ. हादसे की वजह से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ. मंगलवार की देर रात को 12 से अधिक गाड़ियां प्रभावित हुई देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है.