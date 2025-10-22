मथुरा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे बेपटरी, 12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, चौथी लाइन से गुजारी जा रहीं ट्रेनें
कल रात हुआ हादसा, मौके पर रेलवे की टीमें पहुंची, बोगियों को हटाने का काम जारी.
मथुराः मथुरा में मंगलवार रात हादसा हो गया. वृंदावन छटीकरा मार्ग के बीच एक मालगाड़ी डिरेल हो गई. इससे मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. मालगाडी़ आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी. अचानक मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना रेलवे को दी गई. मौके पर रेलवे के कई अधिकारी पहुंचे. वहीं, रेलवे टीमें भी बचाव कार्य में जुट गईं.
12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित: रेलवे अफसरों के मुताबिक अप डाउन ओर तीसरी लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बन्द है. करीब 12 ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं. चौथी लाइन से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है. बेपटरी बोगियों को अन्य ट्रेकों से हटवाया जा रहा है ताकि ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके. मौके पर कई अधिकारी और रेलवे टीमें हैं.
रात नौ बजे हुआ हादसाः जानकारी के मुताबिक हादसा रात 8.30 बजे हुआ. बताया जा रहा है आगरा से दिल्ली गाजियाबाद कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी वृंदावन छटीकरा मार्ग के बीच में पिलर संख्या 1408 पर अचानक डिरेल हो गई. मालगाड़ी के 12 डिब्बे पलट गए और कोयला अप डाउन तीसरी चौथी लाइन पर बिखर गया. सूचना पर रेल प्रशासन के अधिकारी आगरा एडीआरएम और एनडीआरएफ आरपीएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गयी.
डिब्बे की कपलिंग खुलने के कारण हुआ हादसा: मालगाड़ी आगरा से दिल्ली गाजियाबाद कोयला लेकर जा रही अचानक छटीकरा मार्ग के पास डिब्बे की कपलिंग खुल जाने के कारण ट्रेन हादसा हुआ. हादसे की वजह से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ. मंगलवार की देर रात को 12 से अधिक गाड़ियां प्रभावित हुई देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है.
इसी जगह 1 साल पूर्व हुआ था हादसा: बता दें कि19 अक्टूबर 2024 की सुबह इसी जगह मालगाड़ी हादसा हुआ था, मालगाड़ी आगरा से दिल्ली की ओर कोयला लेकर जा रही थी. करीब 10 डिब्बे अचानक पलट गए थे. घटना के बाद तीन दिनों तक रेल मार्ग पूरी तरह प्रभावित रहा था. तीसरी चौथी लाइन को उसे समय अप और डाउन की सुचारू रूप से चालू कराया गया था. तब हादसे का कारण वह ओएचई वायर टूटना बताया गया था. ऐसा ही हादसा अब फिर हुआ है.
रेलवे ने दी यह जानकारी: रेलवे की मीडिया प्रभारी रागिनी सिंह ने बताया कि वृंदावन छटीकरा मार्ग के बीच में मालगाड़ी के 12 डिब्बे डिरेल हो गए हैं. ये मालगाड़ी कोयला लेकर गाजियाबाद की ओर जा रही थी. अचानक हादसा हो गया है. मौके पर रेलवे एनडीआरफ और रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं. बचाव कार्य तेजी से जारी है. चौथी लाइन को चालू कर दिया गया है. जल्द ही रेलवे ट्रैक दुरुस्त कर दिया जाएगा.
हेल्पलाइन नंबर
- मथुरा-0565-2402008 एवं 0565-2402009,
- आगरा कैंट-0562-2460048 एवं 0562-2460049
- धौलपुर - 0564-2224726
- टूंडला-7392959711
- इटावा-75250 01249
