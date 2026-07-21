8 घंटे में तय करें भोपाल लखनऊ की दूरी, दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जल्द आ रहा है शेड्यूल
मध्य प्रदेश और यूपी के बीच चलने जा रही है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 20 कोच की होगी ट्रेन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 10:49 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ने के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्ताव को रेलवे ने मंजूरी दे दी है. भोपाल और लखनऊ के बीच जल्द स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है. 20 कोच वाली यह ट्रेन करीब 8 घंटे में भोपाल लखनऊ के बीच की दूरी तय करेगी. रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का अगस्त में शेड्यूल और किराया घोषित हो सकता है.
8 घंटे में तय होगी भोपाल लखनऊ की दूरी
ऐसे में भोपाल और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का काफी समय बच जाएगा. भोपाल रेल मंडल ने जो प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा था उस पर रेलवे ने मुहर लगा दी है. दोनों राज्यों की राजधानी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से 8 घंटे में सफर पूरा हो जायेगा. पहले ये सफर करीब 12 घंटों में पूरा होता था. इससे बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई समेत कई अन्य कामों को करने में यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
20 कोच के साथ चलेगी स्लीपर वंदे भारत
भोपाल और लखनऊ के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल चेयरकार ही नहीं बल्कि स्लीपर की सुविधा भी मिलेगी. अभी चलने वाली ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें चेयरकार वाली ही हैं, लेकिन भोपाल लखनऊ वंदे भारत में यात्री आराम से सोकर सफर कर सकेंगे. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे इस गाड़ी में 20 कोच लगाने की तैयारी में है.
जल्द जारी होगी नोटिफिकेशन
रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि भोपाल और लखनऊ के बीच चलने वाली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर अगस्त में अधिसूचना जारी हो सकती है. अधिसूचना के बाद ट्रेन का पूरा शेड्यूल, किराया और रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी. भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि "भोपाल लखनऊ वंदे भारत के लिए सभी तैयारी पहले ही पूरी हो गई है. उम्मीद है जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा."
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वर्तमान में रानी कमलापति स्टेशन की पिट लाइन क्षमता बढ़ाने का काम कराया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के संचालन के लिए वहां उपलब्ध पिट लाइनें मौजूदा रैक के रखरखाव के लिए ही पर्याप्त नहीं हैं.