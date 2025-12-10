ETV Bharat / state

दुर्ग रेलवे एसी कोच क्लीनर ठेका कर्मचारी अनशन पर बैठे, ठेका नियुक्ति में मनमानी और हटाए जाने का विरोध

अब हमसे कहा जा रहा है कि जब केस क्लियर हो जाएगा, तब काम पर रखा जाएगा. ऐसे में हम क्या करेंगे. हमारे पास कोई काम नहीं है. हमारा परिवार है. घर कैसे चलाएंगे: सूरज यादव, ठेका कर्मचारी

ठेका श्रमिक सूरज यादव ने बताया कि डेढ़ दो साल से एसी कोच क्लीनर ठेका कर्मचारी का काम कर रहे हैं. 30 दिन का काम करते थे लेकिन 15 दिन का पेमेंट मिलता था. अधिकारी को भी बताया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ तो यूनियन के जरिए लेबर कोर्ट में केस दर्ज कराया. इसी बीच पुराना टेंडर खत्म हो गया. नया टेंडर हो गया है.

दुर्ग: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन और कोचिंग केयर डिपो में काम करने वाले ठेका श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है. एसी कोच क्लीनर के ठेका श्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं. उनका आरोप है कि नई ठेका कंपनी द्वारा अनुभवी कर्मचारियों को काम पर रखने से इनकार कर दिया गया है.

अधिकारियों पर गंभीर आरोप

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी चार सूत्रीय मांगें नहीं मानी जातीं और उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा. ठेका श्रमिकों ने बताया कि कई वर्षों से एसी कोच सफाई के काम में अपनी सेवाएं दी हैं. हाल ही में पुरानी कंपनी एसएसके का ठेका समाप्त हुआ और नई कंपनी ने कार्यभार संभाल लिया. नई कंपनी ने पुराने श्रमिकों को काम पर रखने से साफ इनकार कर दिया, जिससे लगभग 10 से 12 ठेका श्रमिक रोजगार संकट में फंस गए.

रेल श्रमिक यूनियन अध्यक्ष ने भी घेरा

रेल श्रमिक यूनियन अध्यक्ष नजीर अहमद ने आरोप लगाया कि कोचिंग डिपो दुर्ग में एसी कोच मेंटनेंस का काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को पिछली कंपनी रेल अधिकारियों की सांठगांठ से 30 दिन के काम के एवज में 15 दिन का वेतन दे रही थी. जो कर्मचारी पूरे दिन के वेतन की मांग उठाता था, उसको कंपनी काम से निकाल देती थी. ऐसा बार बार होता था. हमने क्षेत्रीय केंद्रीय आयुक्त, रायपुर में प्रकरण दर्ज कराया. इसी बीच पुरानी कंपनी का ठेका समाप्त हो गया है और नई कंपनी को ठेका मिल गया है.

रेल अधिकारी राजेश कोस्टा (एईई, कोचिंग डिपो,दुर्ग ) कहते हैं कि आप लोग लिखकर दें कि मेरा कोई बकाया नहीं है तो ही नई कंपनी में काम पर रखा जाएगा. नई कंपनी काम पर रखने को राजी है लेकिन अधिकारी के दबाव में कंपनी काम पर नहीं रख पा रही है-नजीर अहमद,अध्यक्ष,रेल श्रमिक यूनियन

ये हैं प्रमुख मांगें

⦁ वेतन अनियमितताओं की जांच हो

⦁ नई कंपनी में अनुभव आधारित पुनर्नियुक्ति हो

⦁ अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगे

अधिकारी ने दिया भरोसा

दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता ने बताया कि नए ठेकेदार से इस संबंध में चर्चा की गई है. तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को काम पर रखने की सहमति बनी है. प्रदर्शनकारियों की ओर से श्रम न्यायालय से मामला वापस लेने पर बात हो रही है. यह प्रयास है कि आंदोलन समाप्त हो जाए. मीटिंग के दौरान रेलवे के अधिकारी सहित जिला प्रशासन और आरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे.