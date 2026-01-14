ETV Bharat / state

रेलवे का धांसू ऑफर, रेल वन ऐप से करें अनरिजर्व्ड टिकट बुक, मिलेगी 3 फीसदी की छूट

पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि "भारतीय रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और डिजिटल माध्यमों को अपनाने के लिए लगातार नई पहल कर रहा है. इसी क्रम में रेलवे द्वारा संचालित रेल वन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग पर मिलने वाली 3 प्रतिशत बोनस छूट की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया गया है. यह नई व्यवस्था 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक रूप से लागू रहेगी.

भोपाल: ऐसे रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जो डिजिटल या कैशलेस भुगतान करना पसंद करते हैं. इनके साथ ही अन्य रेल यात्रियों को भी डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने अहम कदम उठाया है. अब रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों पर 3 प्रतिशत का सीधा लाभ मिलेगा. यह सुविधा 14 जनवरी 2026 से प्रायोगिक आधार पर शुरू की जा रही है, जिससे यात्रियों को न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि कैशलेस लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा.

रेलवे स्टेशनों पर चलाए जाएंगे जागरुकता अभियान

सौरभ कटारिया ने बताया कि अब तक रेल वन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर ही 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब रेल यात्रियों की सुविधा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने यह लाभ अब सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू करने का निर्णय लिया है. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा सकें.

हर टिकट पर मिलेगी 3 प्रतिशत की टिकट

नई व्यवस्था के तहत यदि यात्री रेल वन ऐप के माध्यम से यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य स्वीकृत डिजिटल पेमेंट विकल्पों से भुगतान करते हैं, तो उन्हें टिकट मूल्य पर 3 प्रतिशत की सीधी बचत मिलेगी. इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले आम नागरिकों को फायदा होगा. सौरभ कटारिया ने बताया कि रेल वन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता पहचान प्रमाण के साथ सीधे लॉग इन कर सकते हैं. इस ऐप पर अनारक्षित और आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन और स्टेशन की जानकारी, शिकायत निवारण सहित कई यात्री सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं."