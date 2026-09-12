ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन डायवर्ट करने की मांग, रेलवे विकास निगम ने दिया आवेदन

पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन को डायवर्ट करने की मांग की गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Rail Vikas Nigam application on Parivesh portal to divert railway line passing through Palamu Tiger Reserve of Jharkhand
पलामू टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन को डायवर्ट करने के लिए रेलवे विकास निगम में भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन दिया है.

दरअसल, रेल लाइन डायवर्ट करने को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व और रेलवे विकास निगम के बीच सहमति बनी थी. 2019 में रेलवे में फ्रेट कॉरिडोर के तहत थर्ड लाइन तैयार करने की योजना बनाई. उस दौरान भी आवेदन दिया गया जिस पर पलामू टाइगर रिजर्व में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई. इसके बाद रेल लाइन डायवर्ट करने की योजना तैयार की गई.

पलामू टाइगर रिजर्व कैंप को एरिया में मौजूद पहले से मौजूद दो रेल लाइन और थर्ड लाइन को एक साथ डायवर्ट किया जाएगा. यह रेल लाइन छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन के बीच डायवर्ट किया जाना है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि रेल लाइन डायवर्ट करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर अप्लाई किया गया है. भारत सरकार एवं रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया यह नया अलाइनमेंट वन्यजीव संरक्षण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा.

उन्होंने बताया कि इस बात को फैलाया जा रहा था कि रेल लाइन डायवर्ट होने के बाद छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है. 500 मीटर के अंतराल में दोनों जगह पर नई रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा जो आधुनिक सुविधा से लैस होगा.

इसे भी पढे़ं- झारखंड के इस इलाके में रेल लाइन होगा डाइवर्ट! जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, यहां मौजूद है बाघ-हाथी का कॉरिडोर

इसे भी पढे़ं- पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को मिली दंडाधिकारी की शक्ति, वन्य जीव की सुरक्षा में हथियार के साथ दो प्लाटून होगी तैनात

इसे भी पढे़ं- पलामू टाइगर रिजर्व में नए बाघ की इंट्री! कॉरिडोर में लगाए गए कैमरे, हाई अलर्ट जारी

TAGGED:

रेल लाइन डायवर्ट करने के लिए पत्र
RAIL VIKAS NIGAM
PARIVESH PORTAL
PALAMU TIGER RESERVE
PALAMU TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.