ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन डायवर्ट करने की मांग, रेलवे विकास निगम ने दिया आवेदन

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन को डायवर्ट करने के लिए रेलवे विकास निगम में भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन दिया है.

दरअसल, रेल लाइन डायवर्ट करने को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व और रेलवे विकास निगम के बीच सहमति बनी थी. 2019 में रेलवे में फ्रेट कॉरिडोर के तहत थर्ड लाइन तैयार करने की योजना बनाई. उस दौरान भी आवेदन दिया गया जिस पर पलामू टाइगर रिजर्व में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई. इसके बाद रेल लाइन डायवर्ट करने की योजना तैयार की गई.

पलामू टाइगर रिजर्व कैंप को एरिया में मौजूद पहले से मौजूद दो रेल लाइन और थर्ड लाइन को एक साथ डायवर्ट किया जाएगा. यह रेल लाइन छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन के बीच डायवर्ट किया जाना है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि रेल लाइन डायवर्ट करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर अप्लाई किया गया है. भारत सरकार एवं रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया यह नया अलाइनमेंट वन्यजीव संरक्षण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा.