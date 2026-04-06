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RUB कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द व कुछ के रूट में परिवर्तन, जोधपुर-मैसूर स्पेशल ट्रेन चलेगी

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्री अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेनों की लेटेस्ट जानकारी लेकर ही अपना यात्रा प्लान तैयार करवाएं.

RUB Work on Rail line
जोधपुर-मैसूर स्पेशल ट्रेन से राहत (ETV Bharatpur Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 4:27 PM IST

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जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत मेड़ता रोड स्टेशन यार्ड में समपार फाटक संख्या 100 पर RUB (रेलवे अंडर ब्रिज) निर्माण कार्य के चलते मई में रेल यातायात प्रभावित होगा. रेलवे की ओर से 23 से 25 मई के बीच ब्लॉक लिया जाएगा. इससे कई ट्रेनें आशिंक तो कई पूर्ण रूप से रद्द रहेंगी. साथ ही कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. प्रमुख रूप से जोधपुर-हिसार, जयपुर-जोधपुर, जोधपुर-दिल्ली सराय, जोधपुर-बठिंडा, अबोहर-जोधपुर सहित दर्जनों ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित होंगी. वहीं, यात्रियों को गर्मी की छुट्टियों में राहत देने के लिए रेलवे ने जोधपुर-मैसूर-जोधपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन 16 से 30 अप्रैल के बीच 3 ट्रिप पूरा करेगी.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित ट्रेनों में प्रमुख रूप से 14891 व 14892 जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस और 22977 व 22978 जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस को 24 व 25 मई को रद्द किया गया है. जोधपुर-दिल्ली सराय, जोधपुर-बठिंडा, अबोहर-जोधपुर सहित कई रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और अपने निर्धारित स्टेशनों के बजाय डेगाना या बीकानेर से संचालित होंगी. इसके अलावा हिसार-जोधपुर व दिल्ली सराय-जोधपुर एक्सप्रेस बीच मार्ग में ही समाप्त होंगी.

पढ़ें: यात्री ध्यान दें! बदले रूट से चलेगी रानीखेत एक्सप्रेस, मरुधर का संचालन भी प्रभावित...जानिए वजह

इन मार्गों पर होगा यातायात प्रभावित: जोधपुर-भोपाल, बाड़मेर-ऋषिकेश, हनुमानगढ़-दादर, ऋषिकेश-बाड़मेर, भोपाल-जोधपुर, वाराणसी सिटी-जोधपुर तथा दिल्ली-जैसलमेर सहित कई प्रमुख ट्रेनें परिवर्तित मार्गों से चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों को लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फलौदी, बीकानेर आदि स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा. बीकानेर-मदुरै एक्सप्रेस रतनगढ़, चूरू, सीकर होते हुए संचालित होगी. इसके अलावा, कामाख्या-भगत की कोठी, इंदौर-जोधपुर, जोधपुर-दिल्ली सराय तथा जयपुर-जैसलमेर एक्सप्रेस को 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रेगुलेट किया जाएगा.

जोधपुर-मैसूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू: इधर, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जोधपुर-मैसूर-जोधपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह विशेष ट्रेन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3 ट्रिप के लिए संचालित होगी. ट्रेन संख्या 06274 प्रत्येक गुरुवार को रात 10:45 बजे जोधपुर से रवाना होकर शनिवार शाम 6 बजे मैसूर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 06273 प्रत्येक सोमवार को मैसूर से रात 8:15 बजे रवाना होकर बुधवार शाम 5 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 1 फर्स्ट एसी, 4 एसी थ्री टियर, 9 स्लीपर, 6 जनरल तथा 2 गार्ड एसएलआर कोच शामिल हैं. ट्रेन का ठहराव लूनी जंक्शन, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, आबू रोड, पालनपुर, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, पुणे, बेलगावी, हुबली, यशवंतपुर, बेंगलुरु सिटी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा.

यात्रियों से अपील: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मेड़ता रोड यार्ड में चल रहे निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों के समय, मार्ग और संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में यात्री अपनी यात्रा से पूर्व रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन की लेटेस्ट जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. साथ ही, वैकल्पिक ट्रेनों व मार्गों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है.

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MERTA ROAD YARD OF JODHPUR DIVISION
JODHPUR MYSORE SPECIAL TRAIN
SEVERAL TRAINS CANCELLED AND DIVERT
RAIL TRAFFIC WILL BE AFFECTED
RUB WORK ON RAIL LINE

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