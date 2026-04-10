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रेल सप्ताह में चमकी मेहनत की मिसाल, उत्कृष्ट कर्मियों को मिला सम्मान

धनबाद में रेल सेवा पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन किया गया. जिसमें रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया.

Rail Seva Awards 2025
रेल सेवा पुरस्कार 2025 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 3:46 PM IST

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धनबाद: रेलवे ऑडिटोरियम में शुक्रवार को 70वें रेल सप्ताह समारोह के तहत ‘रेल सेवा पुरस्कार 2025’ का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया. समारोह में अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली.

कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अखिलेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि ईसीआरडब्ल्यूडब्ल्यूओ की अध्यक्ष प्रिया मिश्रा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं. समारोह की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें कलाकारों ने आकर्षक नृत्य और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से माहौल को जीवंत बना दिया.

रेलवे के उत्कृष्ट कर्मियों को मिला सम्मान (Etv Bharat)

इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के उन रेल कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. यह सम्मान उनके समर्पण, मेहनत और जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बना.

अपने संबोधन में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि रेलवे के सभी कर्मचारी बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए और पूरी निष्ठा एवं दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए.

वहीं, ‘गति शक्ति’ विभाग के कर्मचारी सुबोध कुमार ने बताया कि उनका विभाग लगातार पांचवीं बार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी टीम के सामूहिक प्रयास और बेहतर समन्वय को दिया.

समारोह के अंत में सभी सम्मानित कर्मियों के साथ समूह फोटो लिया गया और कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.

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