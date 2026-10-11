दशहरा पर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, भूस्खलन से बस्तर में रेल सेवा बाधित, चार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित
बस्तर में भारी बारिश और भूस्खलन की मार ने ट्रेन सेवाओं को प्रभावित किया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 9:02 PM IST
जगदलपुर: दशहरे पर बस्तर में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगड़ा रेल मंडल अंतर्गत एमवीजी और सीटीएस स्टेशनों के बीच भूस्खलन हुआ है. इस वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है. भूस्खलन को देखते हुए रेलवे ने एहतियातन कदम उठाए हैं. चार एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गाय है.
जगदलपुर, हावड़ा और भुवनेश्वर रूट प्रभावित
हावड़ा और भुवनेश्वर से जगदलपुर आने-जाने वाली ट्रेनों सहित कुछ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी सीमित कर दिया गया है. इसका सीधा असर जगदलपुर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. ईस्ट कोस्ट रेलवे के 11 अक्टूबर 2026 को जारी बुलेटिन नंबर 10 के अनुसार, विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस और राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस की दोनों दिशाओं की सेवाएं निर्धारित अवधि में पूरी तरह रद्द रहेंगी.
रेलवे के आदेश के मुताबिक विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस (18515) और किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस (18516) को 13 से 20 अक्टूबर 2026 तक रद्द किया गया है. इसी तरह राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस (18107) 13 से 20 अक्टूबर तक और जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस (18108) 14 से 21 अक्टूबर तक नहीं चलेगी. इन ट्रेनों के रद्द होने से जगदलपुर और किरंदुल सहित रेल मार्ग से जुड़े क्षेत्रों के यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है.
हावड़ा जगदलपुर के बीच ट्रेन सेवा बाधित
भूस्खलन के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में भी बड़ा बदलाव किया गया है. हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस (18005) 13 से 20 अक्टूबर तक जगदलपुर के बजाय केआरपीयू स्टेशन तक ही चलेगी. वापसी में जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (18006) 15 से 22 अक्टूबर तक केआरपीयू स्टेशन से रवाना होगी. भुवनेश्वर- जगदलपुर एक्सप्रेस (18447) भी 13 से 20 अक्टूबर तक केआरपीयू स्टेशन तक ही संचालित होगी. जबकि जगदलपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस (18448) 14 से 21 अक्टूबर तक केआरपीयू से अपनी यात्रा शुरू करेगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें. लैंड स्लाइड की वजह से ट्रेन सेवा पर यह असर लंबा खिंच सकता है.