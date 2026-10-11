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दशहरा पर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, भूस्खलन से बस्तर में रेल सेवा बाधित, चार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित

बस्तर में रेल सेवा प्रभावित ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: दशहरे पर बस्तर में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगड़ा रेल मंडल अंतर्गत एमवीजी और सीटीएस स्टेशनों के बीच भूस्खलन हुआ है. इस वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है. भूस्खलन को देखते हुए रेलवे ने एहतियातन कदम उठाए हैं. चार एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गाय है.

जगदलपुर, हावड़ा और भुवनेश्वर रूट प्रभावित हावड़ा और भुवनेश्वर से जगदलपुर आने-जाने वाली ट्रेनों सहित कुछ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी सीमित कर दिया गया है. इसका सीधा असर जगदलपुर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. ईस्ट कोस्ट रेलवे के 11 अक्टूबर 2026 को जारी बुलेटिन नंबर 10 के अनुसार, विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस और राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस की दोनों दिशाओं की सेवाएं निर्धारित अवधि में पूरी तरह रद्द रहेंगी.