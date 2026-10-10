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CJP Protest 2.0: दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, ट्रेनें रद्द होने पर यात्री हो रहे परेशान, देखिए ग्राउंट रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 10 अक्टूबर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर सरकार और प्रशासन ने खास इंतजाम किए है. प्रदर्शने के पहले ही पूरी दिल्ली लगभग बंद कर दी गई है. राजधानी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा बड़ी संख्या में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है. जहां अर्ध सैनिक बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और RPF के जवान स्टेशन के चारों तरफ घूमकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद आज 10 अक्टूबर शनिवार को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिला जहां सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. आज 10 से ज्यादा ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा रद्द कर दी गई है. वहीं ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

CJP प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित (ETV Bharat)

वही ट्रेन की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे यात्रियों ने बताया कि ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है. ऐसे में जो ट्रेन चल रही है उसके अंदर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अभी तो हम दिल्ली ही पहुंचे है जबकि अभी हमें आगे का सफर भी करना है लेकिन अभी पता चल रहा है की ट्रेन रद्द है तो इसके लिए हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.वही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ऑटो से पहुंचाने वाले ऑटो चालक ने बताया कि आज जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है जिसके वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सड़क पर यात्रियों को लाने के समय जाम की समस्या का जूझना पड़ रहा है क्योंकि सड़क पर जगह-जगह पर चेकिंग चल रही है ऐसे में यात्रियों को स्टेशन तक लाने में काफी परेशानी हो रही है.वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के स्टेशन हेड शिवनंदन शर्मा बताते हैं कि हमें रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन मिला है की 10 से ज्यादा ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रद्द की गई है. जिसकी जानकारी हम रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड और ऑनलाइन के माध्यम से यात्रियों को दे रहे हैं.वही दिल्ली के कई बॉर्डर को बंद किया जा रहा है साथ ही वहीं सुरक्षा बढ़ाई गई है तो वहीं दिल्ली पुलिस की सख्त निगरानी देखी जा रही है. आज दिल्ली में धारा 163 लागू है जिसके वजह से सड़क पर भी इकट्ठा होना या भीड़ इकट्ठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.