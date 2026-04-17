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भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ, दुर्ग शालीमार समर स्पेशल ट्रेन की घोषणा

छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. उन्हें गर्मी में यात्रा को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी

Summer Special Train Facility for Travelers in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के यात्रियों को समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 8:11 PM IST

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रायपुर: गर्मी के मौसम में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शालीमार के लिए समर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है. इस ट्रेन में यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ जर्नी करने की सुविधा हासिल होगी. दुर्ग-शालीमार-दुर्ग के मध्य 1-1 फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

22 और 23 अप्रैल को चलेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 08745 दुर्ग-शालीमार समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 22 अप्रैल 2026 को चलेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08746 शालीमार-दुर्ग समर स्पेशल ट्रेन शालीमार से 23 अप्रैल 2026 को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर चांपा एवं रायगढ़ स्टेशनों में दिया गया है.

Durg Shalimar Summer Special Train
दुर्ग शालीमार समर स्पेशल ट्रेन (ETV BHARAT)

किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी ट्रेन, जानिए

गाड़ी संख्या 08745 दुर्ग-शालीमार समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 22 अप्रैल 2026 बुधवार को 21.45 बजे रवाना होगी. रायपुर आगमन 22.25 बजे, प्रस्थान 22.30 बजे होगा. इसी तरह भाटापारा आगमन 23.20 बजे और प्रस्थान 23.22 बजे होगा. दूसरे दिन ट्रेन का बिलासपुर आगमन 00.35 बजे होगा और प्रस्थान 00.45 बजे होगा. इसी तरह जांजगीर चांपा में ट्रेन का आगमन 01.35 बजे और प्रस्थान 01.37 बजे होगा.

ट्रेन का रायगढ़ आगमन 02.32 बजे, प्रस्थान 02.34 बजे, झारसुगुड़ा आगमन 04.08 बजे, प्रस्थान 04.10 बजे, राउरकेला आगमन 05.40 बजे और प्रस्थान 05.50 बजे होगा. चक्रधरपुर आगमन 07.38 बजे और प्रस्थान 07.40 बजे होगा. टाटानगर आगमन 08.00 बजे, प्रस्थान 08.10 बजे होगा. खड़गपुर आगमन 11.40 बजे और प्रस्थान 11.45 बजे होगा. सांतरागाछी आगमन 13.13 बजे, प्रस्थान 13.15 बजे होगा. इसके बाद ट्रेन दोपहर 13.45 बजे शालीमार स्टेशन पहुंचेगी.

शालीमार से कब चलेगी ट्रेन ?

गाड़ी संख्या 08746 शालीमार-दुर्ग समर स्पेशल ट्रेन शालीमार से 23 अप्रैल 2026 गुरुवार को 17.45 बजे रवाना होगी. संतारागाछी आगमन 18.13 बजे और प्रस्थान 18.15 बजे होगा. ट्रेन दूसरे दिन सुबह 11.15 पर दुर्ग पहुंचेगी.

इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 4 जनरल, 10 स्लीपर, 2 एसी थ्री टीयर सहित कुल 18 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी. रेलयात्रियों से आग्रह है कि वह स्पेशल ट्रेनों की समय-सारिणी और ठहराव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रेलवे की वेबसाइट को भी चेक कर लें.

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