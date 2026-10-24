रेल यात्रियों से जुड़ी खबर: कई ट्रेनें हुई कैंसिल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा के मुसाफिर होंगे परेशान
नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते कई ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, जानिए रद्द होने वाले ट्रेनों की लिस्ट. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 9:10 AM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग वर्क किया जाएगा. जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री ट्रेनें प्रभावित होने के साथ-साथ कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा.
कई ट्रेनें हुई कैंसिल
झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में यह कार्य 27 नवम्बर से 17 दिसम्बर 2026 तक निर्धारित तारीखों में किया जाएगा. इस कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबन्धित कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जबकि कई ट्रेनों को रेलवे ने कैंसल कर दिया है.
नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते ट्रेनों को किया गया रद्द
- दिनांक 29 नवम्बर 2026 और 01 से 16 दिसम्बर 2026 तक गाड़ी संख्या 18109/18110 टाटानगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी- टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 26 नवम्बर, 03 दिसम्बर और 12 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12222 हावड़ा–पुणे दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 28 नवम्बर 5 दिसम्बर और 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 28 नवम्बर तथा 5, 8 और 12 दिसम्बर 2026 को चर्लपल्ली से चलने वाली 17007 चर्लपल्ली - दरभंगा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 1, 8, 11 और 15 दिसम्बर 2026 को दरभंगा से चलने वाली 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 4, 5 और 7 से 15 दिसम्बर 2026 तक टाटा से चलने वाली 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 5, 6 और 8 से 16 दिसम्बर 2026 तक बिलासपुर से चलने वाली 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 5 और 12 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 और 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 20821 पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 और 14 दिसम्बर 2026 को तिरुपति से चलने वाली 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 और 17 दिसम्बर 2026 को रक्सौल से चलने वाली 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 5 और 12 दिसम्बर 2026 को मालदा टाउन से चलने वाली 13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 और 14 दिसम्बर 2026 को सूरत से चलने वाली 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 5 और 12 दिसम्बर 2026 को कामाख्या से चलने वाली 22512 कामाख्या-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 8 और 15 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 22511 एलटीटी-कामाख्या एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 दिसम्बर 2026 को रानी कमलापति से चलने वाली 22169 रानी कमलापति-सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 7 और 11 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 और 13 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 5 और 12 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 22830 शालीमार-भुज एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 8 और 15 दिसम्बर 2026 को भुज से चलने वाली 22829 भुज-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 20828 सांतरागाछी-जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को जबलपुर से चलने वाली 20827 जबलपुर-सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 दिसम्बर 2026 को गया से चलने वाली 22358 गया-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 22357 एलटीटी-गया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 8 और 10 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 और 11 दिसम्बर 2026 को दुर्ग से चलने वाली 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 9 और 10 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12151 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 12152 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को बिलासपुर से चलने वाली 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 12 दिसम्बर 2026 को बक्सर से चलने वाली 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 और 12 दिसम्बर 2026 को हटिया से चलने वाली 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 और 14 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 10 दिसम्बर 2026 को हैदराबाद से चलने वाली 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को रक्सौल से चलने वाली 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को पोरबंदर से चलने वाली 12949 पोरबंदर-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 12950 सांतरागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 11 दिसम्बर 2026 को वास्को द गामा से चलने वाली 17321 वास्को द गामा–जसीडीह एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को जसीडीह से चलने वाली 17322 जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को ओखा से चलने वाली 22905 ओखा-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 15 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 22906 शालीमार-ओखा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को एलटीटी से चलने वाली 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 16 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 12102 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 12 दिसम्बर 2026 को उदयपुर से चलने वाली 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 13 दिसम्बर 2026 को शालीमार से चलने वाली 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 7, 14, 15 और 16 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12262 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 8, 15, 16 और 17 दिसम्बर 2026 को पुणे से चलने वाली 12261 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को हावड़ा से चलने वाली 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 17 दिसम्बर 2026 को अहमदाबाद से चलने वाली 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को नांदेड़ से चलने वाली 12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
- दिनांक 16 दिसम्बर 2026 को सांतरागाछी से चलने वाली 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां
- दिनांक 28 नवम्बर, 5 दिसम्बर और 7 से 14 दिसम्बर 2026 तक योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया-झारसुगुड़ा रोड-सम्बलपुर सिटी-अंगुल-कटक के रास्ते पुरी जाएगी.
- दिनांक 6 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2026 तक पुरी से चलने वाली 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया कटक-अंगुल-सम्बलपुर सिटी-झारसुगुड़ा रोड- ईब के रास्ते योगनगरी ऋषिकेश जाएगी.
गंतव्य से पहले समाप्त व प्रारम्भ होने वाली गाडियां
- दिनांक 28 नवम्बर और 4 से 15 दिसम्बर 2026 तक आरा से चलने वाली 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी.
- राउरकेला-दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी.दिनांक 29 नवम्बर और 5 से 16 दिसम्बर 2026 तक दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन से प्रारम्भ होगी.
- दुर्ग-राउरकेला के मध्य रद्द रहेगी.
विलंब से रवाना होने वाली गाड़ियां
दिनांक 14 दिसम्बर 2026 को पुणे से रवाना होने वाली 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, 02 घंटे विलंब से रवाना होगी.
रेलवे की अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील कि है कि असुविधा से बचने रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर अपनी यात्रा प्रारंभ करें.