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रेल मानचित्र पर उभरेगा जशपुर,धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना की अधिसूचना जारी

धरमजयगढ़ से प्रारंभ होकर जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक यह रेल लाइन पहुंचेगी. लंबे समय से रेल संपर्क से वंचित रहे जशपुर के लिए यह परियोजना केवल एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विकास की नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली आधारभूत संरचना साबित होगी. इससे जिले की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है.

जशपुर :जशपुर जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो गई है. वर्षों से रेल सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे जिले के लोगों का सपना अब साकार होने की ओर बढ़ गया है. रेल मंत्रालय ने धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है. भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही लगभग 291.881 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बनने का रास्ता खुल गया है. इस परियोजना के पूरा होने पर जशपुर जिला सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा.

डबल इंजन सरकार की सौगात

इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संचालित आधुनिक अधोसंरचना विकास योजनाओं को दिया जा रहा है. सीएम साय के विशेष प्रयास से यह सब मुमकिन हो सका है. इस क्षेत्र के लोगों ने लंबे समय से रेल नेटवर्क की मांग की थी. अब यह पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है. अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा.

लोगों को सफर में होगी आसानी

जशपुर जिला अब तक मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर निर्भर रहा है. रेल संपर्क के अभाव में यहां के विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और रोजगार की तलाश में अन्य शहरों की ओर जाने वाले युवाओं को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है. नई रेल लाइन बनने के बाद जिले की कनेक्टिविटी में व्यापक बदलाव आएगा. लोगों को सुरक्षित, सुलभ, तेज और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे आवागमन और व्यापारिक गतिविधियां दोनों सुगम होंगी.

धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन के फायदे

इस रेल परियोजना से जशपुर को कई तरह के फायदे होंगे. जिसमें किसानों और व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय बाजार खुल जाएगा. कृषि प्रधान जशपुर जिले की अर्थव्यवस्था को इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. जशपुर अपनी जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, सब्जियों और बागवानी उत्पादों के लिए प्रदेश सहित देशभर में पहचान रखता है. जशपुर के यह सब उत्पाद अब नेशनल लेवल पर बिक सकेंगे.

पर्यटन उद्योगों का होगा विकास

प्राकृतिक सौंदर्य, घने वन, जलप्रपातों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों से समृद्ध जशपुर जिला पर्यटन की अपार संभावनाएं रखता है. रेल संपर्क स्थापित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है. इससे होटल, परिवहन, पर्यटन सेवाओं और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा. पर्यटन क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे.

आर्थिक गतिविधियों में होगा इजाफा

रेल परियोजना के निर्माण चरण में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. परियोजना के संचालन के बाद भी परिवहन, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेल लाइन जशपुर और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होगी आसान

रेल संपर्क का लाभ विद्यार्थियों और मरीजों को भी मिलेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में जाने वाले विद्यार्थियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. वहीं गंभीर मरीजों को रायपुर, रांची, बिलासपुर और अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाने में समय की बचत होगी.

जशपुर वासियों में खुशी

परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद जशपुर सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. लोगों का कहना है कि यह रेल लाइन केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की आधारशिला साबित होगी. वर्षों से रेल की मांग कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा.



