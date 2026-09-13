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पलामू टाइगर रिजर्व से रेल लाइन होगा डाइवर्ट, 2021 का विवाद खत्म, बेतला के नाम पर बनेगा स्टेशन

पीटीआर में 2021 से चल रहा रेलवे लाइन विवाद खत्म हो गया है. अब कोर एरिया से रेल लाइन डाइवर्ट होगी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Rail line in PTR
पीटीआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 6:57 PM IST

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पलामू: पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व और रेलवे विकास निगम के बीच 2021 से चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है. रेलवे विकास निगम ने भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से गुजरने वाली रेल लाइन को डाइवर्ट करने का प्रस्ताव अपलोड कर दिया है. इस प्रस्ताव में रेल लाइन डाइवर्ट करने की विस्तृत जानकारी दी गई है और पलामू टाइगर रिजर्व से एनओसी मांगा गया है.

कोर एरिया से बाहर जाएगी रेल लाइन

धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत लातेहार जिले के छिपादोहर और हेहेगड़ा को डाइवर्ट किया जा रहा है. फिलहाल यह रेललाइन पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजर रही है, जो हाथी और बाघ का कॉरिडोर है. डाइवर्ट होने के बाद रेलवे लाइन पलामू टाइगर रिजर्व के बाहरी हिस्से से होकर गुजरेगी. डाइवर्ट होने के बाद करीब डेढ़ किलोमीटर की रेलवे लाइन पलामू टाइगर रिजर्व के चिकन नेक एरिया से होकर गुजरेगी.

पलामू टाइगर रिजर्व से रेल लाइन होगा डाइवर्ट (ETV Bharat)

चिकन नेक पर बनेगा टनल, स्टेशन नहीं हटेंगे

चिकन नेक पर टनल बनाया जाएगा. हेहेगड़ा और छिपादोहर रेलवे स्टेशन नहीं खत्म किए जा रहे हैं. दोनों स्टेशनों के बीच फिलहाल 11 किलोमीटर की दूरी है. डाइवर्ट होने के बाद यह दूरी तीन किलोमीटर बढ़कर करीब 14 किलोमीटर हो जाएगी. दोनों स्टेशनों का स्वरूप बदलेगा और वे 500 मीटर इधर-उधर शिफ्ट होंगे.

छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक रहे हैं. छिपादोहर रेलवे स्टेशन से 70 के दशक में अविभाजित बिहार में सबसे अधिक बांस का कारोबार होता था.

Rail line in PTR
पलामू टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

बेतला के नाम पर नया स्टेशन

लातेहार के छिपादोहर से डाइवर्ट होने के बाद रेलवे लाइन केड़ गांव से होते हुए हेहेगड़ा के बीच जाएगी. पलामू टाइगर रिजर्व ने दोनों स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का आग्रह किया था. रेलवे ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. बेतला नेशनल पार्क के नाम पर नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा.

पलामू टाइगर रिजर्व के चिकन नेक से गुजरने वाली रेल लाइन के लिए टनल बनाया जाएगा. इसी टनल से तीनों रेलवे लाइनें गुजरेंगी. टनल के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया गया है और पलामू टाइगर रिजर्व की सहमति से इसे बनाया जाएगा.

Rail line in PTR
पलामू टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

उपनिदेशक, पीटीआर प्रजेशकान्त जेना ने कहा, “रेलवे की तरफ से एक प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से मिला है. अल्टरनेटिव प्रस्तावित है, जो पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से बाहर से होकर गुजर रही है. प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है. चिकन नेक एरिया में टनल का निर्माण किया जाना है. बेतला के नाम पर एक नया रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा. हेहेगड़ा और छिपादोहर रेलवे स्टेशन नहीं हटाए जा रहे हैं. प्रस्ताव के साथ वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट भी शामिल है. वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए यह बहुत बड़ा कदम है. रेलवे लाइन शिफ्ट हो जाने से एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, जो बाघों के प्रजनन और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अंडरग्राउंड टनल इंजीनियरिंग का मिसाल होगा. सभी स्थितियों पर पलामू टाइगर रिजर्व नजदीक से नजर बनाए हुए है.”

2021 में शुरू हुआ था विवाद

रेलवे ने फ्रेट कॉरिडोर के तहत सोननगर से पतरातू तक थर्ड लाइन बिछाने की योजना तैयार की थी. थर्ड लाइन पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरने वाली थी. रेलवे विकास निगम ने पलामू टाइगर रिजर्व से कोर एरिया में थर्ड लाइन बिछाने के लिए अनापत्ति मांगी थी. लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व ने आपत्ति जताई थी. पर्यावरणविद् और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट की टीम ने भी आपत्ति की थी. स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड ने भी सहमति नहीं दी थी. पूरा मामला नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ में गया था. जहां 2023-24 में पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद पहले से दो रेल लाइन और प्रस्तावित रेल लाइन को कोर एरिया से हटाने को कहा गया. वाइल्डलाइफ बोर्ड ने रेलवे लाइन को पलामू टाइगर रिजर्व के बाहरी हिस्से से लेकर जाने का निर्देश दिया था.

संयुक्त टीम ने किया सर्वे

वाइल्डलाइफ बोर्ड के निर्देश के बाद रेलवे और पलामू टाइगर रिजर्व ने रेल लाइन डाइवर्ट को लेकर संयुक्त टीम बनाई थी. टीम ने महीने तक सर्वे किया और डाइवर्ट करने के सभी संभावित बिंदुओं पर चर्चा की. इसी सर्वे के दौरान चिकन नेक एरिया से गुजरने वाली रेल लाइन पर टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ. संयुक्त टीम में वन विभाग के एक्सपर्ट, पलामू टाइगर रिजर्व के टॉप अधिकारी और रेलवे के अधिकारी शामिल थे.

रेल लाइन का इतिहास

1902-03 में पलामू के इलाके में पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी. डालटनगंज और लातेहार रेलवे स्टेशन के बीच इसी दौरान पहली रेल लाइन बिछाई गई थी. 60-70 के दशक में रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ था. 1972 में बाघों के संरक्षण के लिए पलामू टाइगर रिजर्व का गठन हुआ था. जिसके बाद लातेहार के केचकी से लेकर कुमंडी तक की रेल लाइन पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा बन गई थी. जबकि छिपादोहर से हेहेगड़ा के बीच रेल लाइन कोर एरिया का हिस्सा बन गई थी.

बीते दिनों में रेलवे के कारण कई वन्यजीव शिकार हुए थे. वन्यजीव संरक्षण के लिए पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई थी. फिलहाल हेहेगड़ा और छिपादोहर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलने की इजाजत है.

थर्ड लाइन से बंट जाता रिजर्व

थर्ड लाइन बनने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व दो हिस्सों में बंट जाता. जिस इलाके से रेल लाइन गुजरती थी वह घने जंगलों से घिरा हुआ है. कोर एरिया से गुजरने वाली रेल लाइन हाथी और बाघों का प्राकृतिक आवास और उनका कॉरिडोर है. थर्ड लाइन बनने से पहले प्रतिदिन पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से 60 से 70 ट्रेनें गुजरती थीं. पलामू टाइगर रिजर्व को छोड़कर कई इलाकों में थर्ड लाइन का कार्य पूरा हो गया है. फिलहाल 110 से भी अधिक ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं. प्रतिदिन करीब 36 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी गुजरती हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से सबसे अधिक मालगाड़ियां गुजरती हैं.

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव ने कहा, “थर्ड लाइन बन जाने के बाद बेतला पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से कट जाता. जिस समय रेलवे लाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया था उस दौरान उन्होंने अध्ययन किया था जिसके बाद उन्होंने कई स्तर पर आपत्ति दर्ज करवाई थी. थर्ड लाइन बन जाने के बाद बड़ी संख्या में ट्रेनें गुजरतीं जो वाइल्डलाइफ के लिए खतरा बन जातीं. छिपादोहर और हेहेगड़ा के बीच प्रतिवर्ष हाथी पार करते हैं और आते-जाते हैं. यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता था.”

नक्सल इतिहास के गवाह स्टेशन

हेहेगड़ा और छिपादोहर रेलवे स्टेशन और रेल लाइन बड़े नक्सल हमलों के गवाह हैं. इस रेलवे लाइन पर कभी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का कब्जा हुआ करता था. नक्सल इतिहास में 2009 में पहली बार माओवादियों ने हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन पर बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया था. नक्सलियों ने करीब चार घंटे तक ट्रेन को अपने कब्जे में रखा था. नक्सलियों ने कई बार हेहेगड़ा और छिपादोहर रेलवे स्टेशन पर विस्फोट भी किया है. मुठभेड़ में कई जवान शहीद भी हुए हैं जबकि कई रेलवे कर्मियों का अपहरण भी किया गया था. नक्सल बंद के दौरान इन स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया जाता था.

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