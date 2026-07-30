डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन को केंद्र की मंजूरी, बस्तर को भी मिली 2 नई रेल लाइन
रेलमंत्री वैष्णव से मिले CM साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद संतोष पाण्डेय, कनेक्टिवटी विस्तार पर चर्चा, जल्द काम शुरू होने का दावा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 8:40 PM IST
कवर्धा. छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. कवर्धा की बहुप्रतीक्षित डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है. इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र में दो नई रेल लाइनों को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इससे प्रदेश के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
रेल मंत्री से मिले सीएम साय
नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की. इस दौरान प्रदेश में रेल विस्तार से जुड़े कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.
बस्तर को भी मिली 2 नई रेल लाइन
बैठक में डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नई रेल लाइन निर्माण की आवश्यकता पर विशेष रूप से चर्चा की गई. वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने इस परियोजना के साथ ही बस्तर क्षेत्र की दो नई रेल लाइनों के लिए भी मंजूरी दी. माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी.
लगातार उठ रही थी मांग
सांसद संतोष पाण्डेय ने बताया कि लंबे समय से डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन की मांग को संसद में लगातार उठाते रहा. इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार के समक्ष कई बार इसकी आवश्यकता रखी थी. स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया. क्षेत्र के लोगों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.