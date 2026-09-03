लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का रेल कोच रेस्टोरेंट बंद, 2023 में खुला था, ठेकेदार ने बताई ये बड़ी वजह
कबाड़ हो चुके कोच को डेकोरेट कर रेस्टोरेंट बनाया गया था. पांच साल के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को इसका टेंडर दिया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 9:35 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों के बाहर यात्रियों को सस्ता और बेहतर खाना मिल सके, इसके लिए रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत की थी. लखनऊ के कई स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित हुए, लेकिन पांच साल का समय भी पूरा नहीं हुआ इससे पहले ही रेल कोच रेस्टोरेंट बंद होना शुरू हो गए. लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर का रेल कोच रेस्टोरेंट बंद हो गया है. प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशन पर भी रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थिति ठीक नहीं है.
भारतीय रेलवे ने ट्रेन के ऐसे कोच जो कबाड़ हो चुके थे, उन्हें डेकोरेट कर यात्रियों को रेल कोच के अंदर रेस्टोरेंट का एहसास करने के लिए रेलवे स्टेशनों के बाहर स्थापित किया था. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर उत्तर रेलवे प्रशासन ने वर्ष 2023 में रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया और पांच साल के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को इसका टेंडर दिया, लेकिन अभी अगस्त माह में तीन साल ही पूरे हो पाए थे कि ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए.
चारबाग रेले कोच रेस्टोरेंट पर लगा ताला : दो दिन पहले लखनऊ स्टेशन के सामने स्थापित रेल कोच रेस्टोरेंट पर ताला लग गया. रेल कोच रेस्टोरेंट के ठेकेदार नरेंद्र और संतोष बताते हैं कि जिस उम्मीद के साथ रेल कोच रेस्टोरेंट के शुरुआत की थी वह पूरी नहीं हुई. काफी कम संख्या में यात्री रेल कोच रेस्टोरेंट में नाश्ता और खाना खाने के लिए आ रहे थे. एक मुख्य कारण यह भी है कि जिस स्थान पर रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया गया था वहां पर बड़ी संख्या में खाने-पीने की छोटी-छोटी दुकानें हैं. यात्री वहीं पर सस्ता खाना खाने के लिए जा रहे थे, जिससे घाटा उठाना पड़ रहा था. इसलिए रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लिया.
रेस्तरां ऑन व्हील्स रखा गया था नाम : तीन साल पहले 28 अगस्त को लखनऊ का पहला रेल कोच रेस्तरां चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर खोला गया था. रेस्तरां का नाम “रेस्तरां ऑन व्हील्स” रखा गया. यह रेलवे के फूड-ऑन-व्हील्स कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया था, जिसमें एक इस्तेमाल न होने वाले रेलवे कोच को रेस्तरां में बदल दिया गया. रेस्टोरेंट में सभी राज्यों का फेमस खाना परोसा जाता था. यह 24 घंटे खुला रहता था.
72 लोगों के बैठने की थी व्यवस्था : यहां पर कम बजट में पेटभर खाना खाने की व्यवस्था थी. इस रेस्टोरेंट में 200 रुपये में भी भरपेट खाना खा सकते थे. चारबाग के रेल कोच रेस्टोरेंट में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मुगलई, साउथ इंडियन और चाइनीज के साथ ही सभी राज्यों का खाना परोसा जाता था. रेल कोच रेस्टोरेंट में एक साथ 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है.
गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर चल रहा रेस्टोरेंट : गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट संचालित करने वाले अभय प्रताप सिंह का कहना है कि सावन माह में कम संख्या में लोग रेल कोच रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या ठीक-ठाक हो गई है. हालांकि यह कहना मुश्किल है कि किस दिन घाटा होगा और किस दिन फायदा, क्योंकि कभी यात्री ठीक-ठाक आ जाते हैं तो कभी संख्या काफी कम रहती है.
कमाई का औसत निकाला जाए तो ठीक-ठाक है. उनका कहना है कि मैंने सीतापुर के सिधौली रेलवे स्टेशन और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी रेल कोच रेस्टोरेंट का काम लिया है. हालांकि किसी कारणवश यह दोनों ही रेस्टोरेंट अभी शुरू नहीं हो पाए हैं. उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जो रेल कोच रेस्टोरेंट खुले हैं ग्राहकों की संख्या उन पर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही है, जिससे ठेकेदारों को इनका संचालन करने में परेशानी हो रही है.
इन शहरों के रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट
- लखनऊ: गोमती नगर और आलमनगर रेलवे स्टेशन के पर रेल कोच रेस्टोरेंट संचालित हैं.
- चारबाग रेलवे स्टेशन वाला पुराना रेल कोच रेस्टोरेंट ग्राहकों की कमी के कारण दो दिन पहले बंद हो गया.
- वाराणसी: मंडुआडीह (बनारस स्टेशन) और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के पास.
- प्रयागराज: सिविल लाइंस और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के पास.
- बरेली: इज्जतनगर
- अलीगढ़: गांधी पार्क के सामने, जीटी रोड.
- आगरा: आगरा कैंट
- टूंडला रेलवे स्टेशन के पास
- झांसी
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