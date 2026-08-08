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बक्सर में इटाढ़ी रेल गुमटी खोलने की मांग, आधे घंटे तक अप-डाउन ट्रैक बाधित.. कई ट्रेनें प्रभावित

बक्सर इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलो, बक्सर की जनता को राहत दो. इस मांग को लेकर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. रिपोर्ट- उमेश.

Buxar Itadhi railway crossing
आंदोलन तेज करने की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 9:17 AM IST

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बक्सर: कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में शुक्रवार को इटाढ़ी रेल गुमटी खोलने की मांग ने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया. बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी के समीप प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली–हावड़ा रेलखंड की अप एवं डाउन लाइन पर बैठकर लगभग आधे घंटे तक रेल चक्का जाम कर दिया.

अचानक हुए इस आंदोलन से रेल परिचालन ठप हो गया और रेलवे प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया. काफी मशक्कत और समझाइश के बाद सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय और आरपीएफ इंस्पेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज कुमार उपाध्याय सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रेलवे लाइन को खाली कराया.

Buxar Itadhi railway crossing
आंदोलन तेज करने की चेतावनी (ETV Bharat)

कई ट्रेन रही प्रभावित: इस दौरान रेल चक्का जाम का सीधा असर रेल परिचालन पर पड़ा. 20802 नई दिल्ली–इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल को भी आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा. इसके अलावा पटना–बक्सर मेमू पैसेंजर भी प्रभावित हुई. भीषण गर्मी में ट्रेन के भीतर बैठे सैकड़ों यात्री परेशान रहे. कई यात्रियों ने पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव में नाराजगी जताई.

'नही खुला इटाढ़ी रेल फाटक तो चक्का जाम' : आंदोलनकारियों का कहना था कि ''यह विरोध अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से अनसुनी की जा रही मांगों का परिणाम है.'' उनका आरोप है कि ''इटाढ़ी रेलवे गुमटी बंद होने के बाद लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है, लेकिन प्रशासन और रेलवे के स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया. जल्द ही इटाढ़ी रेल फाटक को नही खोला गया तो अगली बार 24 घंटे के लिए इस रेल रुट को जाम किया जाएगा.

Buxar Itadhi railway crossing
आंदोलन तेज करने की चेतावनी (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: इटाढ़ी रेलवे गुमटी के समीप करीब 26 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को बड़े विकास कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था. लेकिन उद्घाटन के महज 96 घंटे बाद ही पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सुरक्षा कारणों से आरओबी पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया.

दूसरी ओर, आरओबी चालू होने के साथ ही इटाढ़ी रेलवे फाटक को भी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि अब न तो ओवरब्रिज उपयोग में है और न ही पुराना रेल फाटक खुला है. सबसे अधिक परेशानी स्थानीय लोगों, किसानों, छात्रों, मरीजों और व्यवसायियों को उठानी पड़ रही है.

Buxar Itadhi railway crossing
अनिश्चितकालीन धरना जारी (ETV Bharat)

एक मिनट की दूरी तय करने में एक घंटा : स्थानीय राम कुमार का कहना है कि ''जो दूरी पहले एक-दो मिनट में तय हो जाती थी, उसे पूरा करने के लिए अब कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है. शहर, कोर्ट-कचहरी, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है.'' यही कारण है कि पिछले कई सप्ताह से धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन और आंदोलन लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है.

Buxar Itadhi railway crossing
आधे घंटे तक अप-डाउन ट्रैक बाधित (ETV Bharat)

क्या कहते है अधिकारी? : रेलवे ट्रैक खाली कराने पहुंचे सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि ''प्रदर्शनकारियों को समझाकर ट्रैक खाली करा लिया गया है. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग इटाढ़ी रेलवे गुमटी को दोबारा चालू करने की है. इस संबंध में जिला प्रशासन रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है. ट्रेनों के प्रभावित होने की विस्तृत जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं है.''

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