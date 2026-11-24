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बिरला बोले- अब बूंदी को हवाई कनेक्टिविटी का तोहफा देंगे, रामगढ़-मुकंदरा को देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व की श्रेणी में पहुंचाने की तैयारी

बूंदी: राजस्थान में बूंदी के विकास को अब नई उड़ान देने की तैयारी है. सड़क और रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के बाद अब शहर को हवाई कनेक्टिविटी का तोहफा देने का लक्ष्य रखा गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी शहर में विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2027 तक बूंदी को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के माध्यम से हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने का कमिटमेंट पूरा करेंगे.

उन्होंने कहा कि बूंदी के विकास को लेकर जो वादे किए थे, उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है. तीन साल में कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से अधिक विकास कार्य करवाए गए हैं. आने वाला समय बूंदी के विकास की नई इबारत लिखेगा. बिरला ने कहा कि बूंदी की जनता को मई माह में 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की झलक दिखाई थी. अब ये विकास कार्य साकार होने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए बूंदी पहुंचना आसान होगा. इससे जिले की पर्यटन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बिरला ने कहा कि बूंदी ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव संपदा से समृद्ध है. बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से इन खूबियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिल सकता है.

सड़क-रेल के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी की बारी : लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बूंदी जिले को कई बड़े राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया है. सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है. अब शहर को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना शेष है. इसे दिसंबर 2027 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य है.

हमारा प्रयास है कि बूंदी को आधारभूत सुविधाओं के साथ पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी नई पहचान मिले. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से अधिक काम तीन साल में करवाने का संकल्प लिया था. खुशी है कि इस दिशा में अपेक्षा से अधिक काम हुए हैं.

रामगढ़-मुकंदरा को देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी : बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व को देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व की श्रेणी में पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बिरला ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन विकास को साथ लेकर काम किया जा रहा है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघिन को हेलीकॉप्टर से लाया गया था. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. उन्होंने कहा कि रामगढ़ और मुकंदरा की पहचान मजबूत होने से हाड़ौती क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन को नई दिशा मिल सकती है. इससे कोटा-बूंदी को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने में भी मदद मिलेगी.

नेहरू प्रतिमा विवाद पर बोले- किसी महापुरुष की विरासत नहीं मिटाएंगे : आजाद पार्क में विकास कार्यों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाने को लेकर हुए विरोध पर भी ओम बिरला ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी महापुरुष की विरासत को मिटाने जैसा कोई काम नहीं किया जाएगा. हमारी मंशा बूंदी का विकास करने की है. यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू हो चुके हैं. विकास के साथ महापुरुषों की विरासत और सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा.

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डीएसआर के माध्यम से 2200 करोड़ के विकास कार्य : बिरला ने बताया कि बूंदी जिले में डीएसआर के माध्यम से करीब 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं. जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. लाखेरी, कापरेन सहित अन्य कस्बों में खेल स्टेडियमों का निर्माण और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं विकसित करने के कार्य किए जा रहे हैं. इन परियोजनाओं से शहरी क्षेत्रों के साथ कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी विकास को गति मिलने की उम्मीद है.

तीन माह में शुरू होगा नैनवां रोड फ्लाईओवर का काम : शहरवासियों को यातायात जाम से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित नैनवां रोड फ्लाईओवर को लेकर भी बिरला ने समय सीमा बताई. उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह के भीतर फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाएगा. इसके निर्माण से नैनवां रोड क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी. शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, नगर परिषद सभापति, उपसभापति सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.