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बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, दो हिस्सों में बंटी दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन

करनौती स्टेशन के पास दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के करनौती रेलवे स्टेशन के पास दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन (63340) की एक बोगी ज्वाइंटर से अलग हो गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस रेलखंड पर परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया. इसका सीधा असर राजगीर से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ा.

क्यों हुई घटना?