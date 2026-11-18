बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, दो हिस्सों में बंटी दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन
Patna Rail Accident Averted: करनौती स्टेशन के पास दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन की बोगी अलग हो गई. इससे बड़ा हादसा हो सकता था. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 18, 2026 at 1:01 PM IST
पटना: बिहार के करनौती रेलवे स्टेशन के पास दानापुर-राजगीर पैसेंजर ट्रेन (63340) की एक बोगी ज्वाइंटर से अलग हो गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस रेलखंड पर परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया. इसका सीधा असर राजगीर से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ा.
क्यों हुई घटना?
बिहार शरीफ स्टेशन प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेन में तकनीकि खराबी के कारण ऐसा हुआ. काफी देर तक ट्रेन रूकी रही. उसे ठीक कराकर ट्रेन को रवाना किया गया. ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच करायी जाएगी. स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि इस कारण कुछ ट्रेनें विलंब हुई.
"कुछ ट्रेनों का रूट बदलकर वापस बिहार शरीफ से दनियावां वाया फतुहा के रास्ते भेजा गया. कुछ ट्रेनें हरनौत और वेना स्टेशन से आगे चल चुकी थीं, जिन्हें भी वापस लाया गया और 4 ट्रेनें घंटों लेट से खुलीं." -अमरेंद्र कुमार, स्टेशन प्रबंधक, बिहार शरीफ
देरी से चलने वाली ट्रेनों की स्थिति
इस घटना के कारण राजगीर से पटना जाने वाली फास्ट मेमू पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना पड़ा. वहीं, मुंबई से राजगीर आने वाली जनता एक्सप्रेस छह घंटे और बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची. इसके अलावा पटना-राजगीर फास्ट मेमू चार घंटे तथा राजगीर-दानापुर पैसेंजर करीब ढाई घंटे विलंब से रवाना हुई.
स्टेशन पर फंसे रहे यात्री
हालांकि, नई दिल्ली से राजगीर आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस को किसी तरह प्रभावित रेलखंड से पास करा दिया गया, जिससे इसके यात्रियों को थोड़ी राहत मिली. लेकिन अन्य ट्रेनों के रद्द होने और लेट चलने की सूचना से स्टेशन पर यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. खासकर दूसरे शहरों और प्रदेशों से आने-जाने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी हुई.
प्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें
दरअसल, दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के मौके पर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग घर लौटे थे. अब पर्व समाप्त होने के बाद वे दोबारा अपने काम पर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ी हुई है. ऐसे समय में ट्रेनों के रद्द होने और लेट चलने से यात्रियों को अपने आगे की यात्रा और कामकाज के समय में भी बदलाव करना पड़ रहा है.
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