महिला आरक्षक से बदसलूकी केस: रायगढ़ में आरोपी का निकला जुलूस, जूतों की माला पहनाई, कान पकड़कर मांगी माफी

तमनार हिंसा केस के दौरान महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाले मुख्य आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला. रास्तेभर कहता रहा- वर्दी नहीं फाड़ूंगा.

Woman constable assault Case
महिला आरक्षक से बदसलूकी केस: रायगढ़ में आरोपी का निकला जुलूस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 5, 2026 at 8:12 PM IST

रायगढ़: जिले से कानून का कड़ा संदेश देने वाली बड़ी खबर सामने आई है. तमनार क्षेत्र में महिला आरक्षक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार के मुख्य आरोपी चित्रसेन साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जूते-चप्पलों की माला पहनाकर सड़क से थाने तक जुलूस में निकाला गया.

जुलूस के दौरान आरोपी ने मांगी माफी: मुख्य आरोपी को हेमू कालानी चौक से चक्रधर नगर थाना तक जुलूस में ले जाया गया. इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया, कहता रहा है कि वर्दी फाड़ना पाप है, पुलिस हमारी बाप है. पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिला पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाले मुख्य आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार: इस सनसनीखेज मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

महिला पुलिसकर्मियों ने मनाया न्याय का जश्न: मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने केक काटकर और पटाखे फोड़कर खुशी जताई. उनका कहना है कि यह कार्रवाई महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जीत है.

चाहे महिला अधिकारी हो या आम जनता हो गलत काम करने वाले को सजा मिलेगी ही. - दीपिका निर्मलकर,प्रभारी महिला सेल

महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा.- कुमार गौरव, थाना प्रभारी, घरघोड़ा

क्या है पूरा मामला?: रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL (जिंदल) कोयला खदान के खिलाफ 27 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. प्रदर्शन के दौरान महिला कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट, बदसलूकी और कपड़े उतारने की कोशिश की गई. महिला आरक्षक रोते हुए हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ बेरहमी से पेश आती रही.

महिला टीआई भी हुईं गंभीर रूप से घायल: हिंसा के दौरान तमनार थाना प्रभारी महिला टीआई कमला पुसाम को भी महिलाओं के एक समूह ने लात-घूंसे से पीटा. वह बेहोश हो गईं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की.

वाहनों और प्लांट में की गई आगजनी: उग्र भीड़ ने पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया. इसके बाद भीड़ ने जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की.

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, CM ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जुलूस निकालने की थी महिला आरक्षकों की मांग: 2 जनवरी को पहले गिरफ्तार आरोपियों के समय भी महिला आरक्षकों ने जुलूस निकालने की मांग की थी. अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.

पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वर्दी पर हाथ उठाने और महिलाओं से बदसलूकी करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

