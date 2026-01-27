चाकू दिखाकर स्कूल छात्रा का अपहरण कर छेड़छाड़
रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है. महिला थाना में छात्रा ने FIR दर्ज करवाई. आरोपी दो साल से छात्रा को परेशान कर रहा था.
रायगढ़: जिले में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर रायगढ़ पुलिस बेहद सख्त और सतर्क है. महिला थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बालिका से छेड़छाड़ और जबरन उठाने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई की. आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
पीड़ित बालिका ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत
पीड़ित बालिका ने महिला थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया कि वह आरोपी को पहले से जानती-पहचानती है. बीते दो साल से वह आते जाते उसका पीछा करता था और परेशान करता था. इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी थी, जिसके बाद उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जाने लगे थे. बालिका ने बताया कि वर्ष 2023 में भी आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.
चाकू की नोक पर अपहरण और छेड़छाड़
बालिका के अनुसार 26 जनवरी को तबीयत खराब होने के बावजूद वह स्कूल गई थी गणतंत्र दिवस रैली के दौरान अस्वस्थ होने के कारण वह स्कूल में ही रुकी रही और सुबह करीब 9 बजे टीचर से अनुमति लेकर घर के लिए निकली. इसी दौरान आरोपी कार से स्कूल पहुंचा, गाड़ी से उतरकर चाकू जैसे हथियार से डराया-धमकाया और जबरन गाड़ी में बैठाकर पहाड़ मंदिर मार्ग की ओर ले गया, जहां गलत नीयत से छेड़छाड़ की. इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे स्कूल के सामने गली में छोड़कर फरार हो गया और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
महिला थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना के बाद बालिका ने अपने शिक्षक और परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद महिला थाना में अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 137(2), 74, 75(2), 78(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
प्रकरण एसएसपी के संज्ञान में आते ही तत्काल कोतवाली थाना और महिला थाना स्टाफ को आरोपी की गिरफ्तारी में लगाया गया. पुलिस टीम ने त्वरित घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने पीड़िता से विस्तृत पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया और वीडियो बयान लिया. आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू और ईको कार सीजी 13 बी बी 1840 को जब्त किया गया है. आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है.
एसएसपी रायगढ़ का संदेश
एसएसपी रायगढ़ ने स्पष्ट कहा कि जिला पुलिस बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है. बालिकाओं से छेड़छाड़, छींटाकशी या किसी भी प्रकार की आपराधिक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. बालिका से छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. एएसपी ने कहा कि बालिका एवं परिजन ऐसी घटनाओं की सूचना बेझिझक पुलिस को दें, जिससे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं को लगाम लगाया जा सकें.