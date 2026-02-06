ETV Bharat / state

रायगढ़ पुलिस का 48 घंटे का महा अभियान, 214 फरार वारंटी गिरफ्तार, जेल भेजे गए

रायगढ़ में वारंट तामील के विशेष अभियान में 214 फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए. सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया

Special Police Drive Raigarh
रायगढ़ पुलिस का 48 घंटे का महा अभियान, 214 फरार वारंटी गिरफ्तार, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगढ़: जिला पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का विशेष महा अभियान चलाया. इस दौरान जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों को एक साथ तैनात कर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई.

जिला पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का विशेष महा अभियान चलाया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

214 फरार वारंटियों की गिरफ्तारी

इस विशेष अभियान में पुलिस ने जिलेभर से कुल 214 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

राज्य के बाहर तक पहुंची पुलिस

अभियान की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों ने छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के साथ-साथ राज्य के बाहर जाकर भी फरार वारंटियों की तलाश की. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़कर रायगढ़ लाया गया.

Special Police Drive Raigarh
सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

22 साल बाद पकड़ा गया फरार आरोपी

तमनार थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. वर्ष 2004 के मारपीट और चोरी के मामले में 22 साल से फरार वारंटी साधुराम राठिया को गिरफ्तार किया गया. आरोपी पंजाब में छिपकर रह रहा था. गांव लौटने की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

तमनार थाना रहा सबसे आगे

इस अभियान में तमनार पुलिस ने सर्वाधिक सफलता हासिल की. 26 स्थायी वारंट और 2 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए.

Special Police Drive Raigarh
रायगढ़ में वारंट तामील के विशेष अभियान में 214 फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाना और चौकीवार कार्रवाई की जानकारी

  • लैलूंगा – 15 स्थायी, 12 गिरफ्तारी
  • कोतवाली – 11 स्थायी, 6 गिरफ्तारी
  • चक्रधरनगर – 10 स्थायी, 14 गिरफ्तारी
  • खरसिया – 10 स्थायी, 7 गिरफ्तारी
  • पुसौर – 8 स्थायी, 11 गिरफ्तारी
  • पूंजीपथरा – 5 स्थायी, 11 गिरफ्तारी
  • छाल – 4 स्थायी, 11 गिरफ्तारी
  • कोतरारोड – 4 स्थायी, 3 गिरफ्तारी
  • भूपदेवपुर – 4 स्थायी, 2 गिरफ्तारी
  • जूटमिल – 2 स्थायी, 14 गिरफ्तारी
  • कापू – 4 स्थायी
  • धरमजयगढ़ – 1 स्थायी
  • घरघोड़ा – 3 स्थायी
  • चौकी रैरूमाखुर्द – 2 स्थायी, 3 गिरफ्तारी
  • चौकी खरसिया – 4 स्थायी, 6 गिरफ्तारी

कोई भी आरोपी या वारंटी अपराध कर छिप नहीं सकता. रायगढ़ पुलिस आगे भी फरार आरोपियों के विरुद्ध इसी तरह कठोर कार्रवाई करती रहेगी.- एसएसपी शशि मोहन सिंह

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में यह अभियान आगे भी जारी रहने का दावा पुलिस ने किया है.

टायर रिसाइकल प्लांट में ब्लास्ट, कई मजदूर झुलसे, विधायक ने की कार्रवाई की मांग
कोल्डड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, स्कूटी से जाने के दौरान हुई थी वारदात

TAGGED:

ABSCONDING WARRANTS ARREST
WANTED CRIMINALS ARRESTED
रायगढ़ पुलिस
फरार वारंटी गिरफ्तार
SPECIAL POLICE DRIVE RAIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.