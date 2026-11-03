प्रयागराज के शंकरगढ़ में निजी अस्पतालों पर छापा: एक सीज़, दूसरे की OT और लैब बंद
गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 'कौशल्या देवी हॉस्पिटल' सीज़. एक अन्य अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और पैथोलॉजी लैब को मौके पर ही बंद कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:21 PM IST
प्रयागराज : मरीजों की जान से खिलवाड़ और चिकित्सीय मानकों की अनदेखी करने पर सोमवार को प्रशासन ने शंकरगढ़ क्षेत्र के दो निजी अस्पतालों पर बड़ा एक्शन लिया.
एसडीएम बारा अर्पित कुमार (आईएएस) और सीएचसी अधीक्षक डॉ. रामगोपाल वर्मा की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 'कौशल्या देवी हॉस्पिटल' को तत्काल सीज कर दिया, जबकि एक अन्य अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और पैथोलॉजी लैब को मौके पर ही बंद करवा दिया.
अप्रशिक्षित छात्रा के भरोसे सिजेरियन ऑपरेशन (अति-महत्वपूर्ण विवरण): जांच टीम जब कौशल्या देवी हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था. अस्पताल में नर्सिंग प्रथम वर्ष की एक अप्रशिक्षित छात्रा की निगरानी में जटिल सिजेरियन प्रसव (सी-सेक्शन डिलीवरी) कराई जा रही थी.
किसी विशेषज्ञ डॉक्टर और योग्य पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति को मरीजों की सुरक्षा के साथ सीधा आपराधिक खिलवाड़ मानते हुए टीम ने बिना कोई मोहलत दिए अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की.
दूसरे अस्पताल में मानकों का उल्लंघन (सहायक विवरण): इसके बाद टीम ने क्षेत्र के एक अन्य निजी अस्पताल का रुख किया. यहां जांच के दौरान बॉयोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, संक्रमण नियंत्रण और ओटी व लैब के अनिवार्य मानकों में भारी खामियां पाई गईं.
जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों और योग्य तकनीशियनों के अभाव के चलते टीम ने तत्काल प्रभाव से ओटी और लैब की सेवाओं को बंद करा दिया.
एसडीएम की सख्त चेतावनी (प्रशासनिक रुख): एसडीएम अर्पित कुमार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि शंकरगढ़ और बारा तहसील क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण, आवश्यक संसाधनों और योग्य डॉक्टरों के चलने वाले किसी भी चिकित्सालय को बख्शा नहीं जाएगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीधे सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय प्रतिक्रिया (पृष्ठभूमि विवरण): अचानक हुई इस संयुक्त छापेमारी से पूरे क्षेत्र के अवैध क्लिनिक और निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है. वहीं, स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए क्षेत्र में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की मांग की है.