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प्रयागराज के शंकरगढ़ में निजी अस्पतालों पर छापा: एक सीज़, दूसरे की OT और लैब बंद

प्रयागराज के शंकरगढ़ में निजी अस्पतालों पर छापा. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज : मरीजों की जान से खिलवाड़ और चिकित्सीय मानकों की अनदेखी करने पर सोमवार को प्रशासन ने शंकरगढ़ क्षेत्र के दो निजी अस्पतालों पर बड़ा एक्शन लिया.

एसडीएम बारा अर्पित कुमार (आईएएस) और सीएचसी अधीक्षक डॉ. रामगोपाल वर्मा की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 'कौशल्या देवी हॉस्पिटल' को तत्काल सीज कर दिया, जबकि एक अन्य अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और पैथोलॉजी लैब को मौके पर ही बंद करवा दिया.

प्रयागराज के शंकरगढ़ में निजी अस्पतालों पर छापा. (ईटीवी भारत) अप्रशिक्षित छात्रा के भरोसे सिजेरियन ऑपरेशन (अति-महत्वपूर्ण विवरण): जांच टीम जब कौशल्या देवी हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था. अस्पताल में नर्सिंग प्रथम वर्ष की एक अप्रशिक्षित छात्रा की निगरानी में जटिल सिजेरियन प्रसव (सी-सेक्शन डिलीवरी) कराई जा रही थी. किसी विशेषज्ञ डॉक्टर और योग्य पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति को मरीजों की सुरक्षा के साथ सीधा आपराधिक खिलवाड़ मानते हुए टीम ने बिना कोई मोहलत दिए अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की.