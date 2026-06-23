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यूपी में कोचिंग सेंटर्स पर छापेमारी; मानक न पूरे होने पर कई कोचिंग सील, कानपुर, हापुड़, रायबरेली में टीम ने की कार्रवाई

जिला अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड, रेलवे रोड और दिल्ली रोड पर लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों की जांच की. उन्होंने बताया कि इस दौरान छात्रों को जागरूक भी किया गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद टीम ने हापुड़ तहसील के पास चल रही एक लाइब्रेरी को सीज कर दिया. वहीं दूसरी तरफ गढ़ तहसील के थाना बहादुरगढ़ में टीम ने एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर इंस्टिट्यूट की जांच की. जिसमें ग्राम लुहारी में बेसमेंट में चल रहीं लाइब्रेरी को सील कर दिया. इसके साथ ही वैट रोड पर स्थित एक लाइब्रेरी को ताला लगाकर बंद कर दिया गया.

हापुड़ में चार लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सील : जनपद हापुड़ में भी मंगलवार को दमकल विभाग और प्रशासन की टीम ने लगातार अलग-अलग तहसीलों पर लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कर मानकों की जांच की. टीम ने बिना मानकों के संचालित लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई की. टीम ने चार लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर सेंटर को सील कर दिया है. जनपद की अन्य लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों की जांच लगातार जारी है.

केडीए अफसरों का कहना था कि शहर में ऐसे संस्थानों को नोटिस दी गई थी, जहां मानकों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा था. उन्होंने बताया कि मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 25 से अधिक परिसरों को सील कराया गया है.

केडीए सचिव अभय पाण्डेय ने बताया कि काकादेव में 30 ऐसे परिसरों को सील किया गया, जिनमें बेसमेंट में विद्यार्थियों को बैठाकर कोचिंग का संचालन जारी था. वहीं, जैसे ही केडीए अफसरों की टीम कोचिंग मंडी पहुंची तो कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही. केडीए अफसरों का कहना था कि लगातार अभियान जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि पूरे शहर में प्राधिकरण अफसरों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. कोचिंग सेंटर्स के अलावा ऐसे भी भवनों की जांच हो रही है, जहां मानकों का उल्लंघन हो रहा था.

कानपुर/हापुड़/रायबरेली/कानपुर देहात/वाराणसी : लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर में मंगलवार को कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों ने छापेमारी की. टीम ने काकादेव कोचिंग मंडी समेत अन्य क्षेत्रों में मानकों के विपरीत संचालित हो रहे करीब 30 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया. केडीए अफसरों ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

इस मामले में उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव ने कहा कि बिना मानक पूरे होने तक कोई भी लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा. इस मामले में जिला अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने कहा कि लखनऊ अग्निकांड के बाद जनपद हापुड़ में भी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है. जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है. बिना मानकों के कोई भी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होने दिया जाएगा. यह अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा.

मानक न पूरे होने पर की गई कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)

रायबरेली में 12 कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी सील : जिले में मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था की जांच को लेकर जिला प्रशासन ने अभियान चलाया. जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ एवं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, सचिव रायबरेली विकास प्राधिकरण विशाल कुमार यादव ने संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया.

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संस्थानों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशीलता, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत वायरिंग की स्थिति, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया.उन्होंने बताया कि रायबरेली विकास प्राधिकरण ने 12 कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी भी सील की हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया कि वे अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी कराएं.

जांच करती टीम (Photo credit: ETV Bharat)

कानपुर देहात में आठ कोचिंग संस्थान सीज : जिले में मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मानक के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की. इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कई कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया गया है. पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जनपद में मंगलवार को अवैध रूप से संचालित शिक्षण, कोचिंग एवं लाइब्रेरी संस्थानों के विरुद्ध झिंझक क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया.

उप जिलाधिकारी डेरापुर एवं क्षेत्राधिकारी डेरापुर द्वारा थाना मंगलपुर स्थित अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान टीम ने झिझक क्षेत्र में दो अवैध लाइब्रेरी/आईटी सेंटरों को सीज कर दिया. इसके साथ ही अन्य कई संस्थानों को नोटिस जारी किया गया. इसके साथ ही टीम द्वारा लगभग कई कोचिंग सेंटर ऐसे भी पाए गए जिनके पास फायर विभाग की एनओसी नहीं मिली. वहीं कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे जो मानकों के विपरीत थे. अब तक जांच टीम ने जिले में लगभग 8 कोचिंग संस्थाओं को सीज किया है.

वाराणसी में एक बिल्डिंग और छह निजी कोचिंग सील : जिले में वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) और अग्निशमन की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. जिसके तहत कई कोचिंग संस्थानों की जांच की गई. इस दौरान मानक न पूरे होने पर एक बिल्डिंग समेत छह कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है.



वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि फायर विभाग और अग्निशमन विभाग के तहत संयुक्त कार्रवाई की गई है. वाराणसी के दुर्गाकुंड में चल रहे कोचिंग को भी बंद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चला रहा है और इसी के तहत यह कार्रवाई हुई है. बिल्डिंग और संस्थान को सील किया गया है. वहीं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि हम लोग सुरक्षा मानक के तहत चेकिंग अभियान चला रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित एक बिल्डिंग, छह निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सील कर दिया गया है.

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