आपके ब्रांडेट आटे में 'पत्थर के चूरे' की मिलावट; यूपी FSDA की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा
आगरा में अब तक 31 इकाइयों से 40 से अधिक आटा के सैंपल जांच के लिए लेकर भेजे जा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 8:42 AM IST
आगरा: आपने 'दो बैलों की लड़ाई में घास पिसने' की कहावत सुनी होगी, लेकिन प्रदेश के आगरा, फतेहपुर और फिरोजाबाद के साथ ही अन्य कई जिलों में डरावनी हकीकत सामने आई है. जिसने लोगों की भूख उड़ा दी है. चंद पैसों के भूखे मुनाफाखोरों ने लोगों की थाली की रोटी को 'पत्थर' बना दिया है. आगरा जिले की 31 बड़ी आटा मिलों पर छापेमारी में खुलासा हुआ है कि आपके घरों में आने वाले नामी ब्रांड्स के आटे में 'सोपस्टोन पाउडर' (मुलायम पत्थर का चूरा) धड़ल्ले से पीसा जा रहा था. ETV भारत की खास रिपोर्ट में देखिए आटे में सोपस्टोन पाउडर यानी सेलखड़ी मिलाने का पूरा सच.
बीते सप्ताह में यूपी के फतेहपुर और फिरोजाबाद जिले में आटे में सेलखड़ी मिलाने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इस पर खाद्य एवं औषधि विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने यूपी में आटे की मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू किया. एफएसडीए टीम ने आगरा में आटा मिलों में छापा मार कार्रवाई शुरू की.
अब तक 31 इकाइयों से 40 से अधिक आटा के सैंपल जांच के लिए लेकर भेजे जा चुके हैं. नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर मिलावट का खेल सामने आने पर दोषी आटा मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आगरा के फतेहपुर सीकरी में छापामार कार्रवाई में समृद्धि ऑयल मिल में छापा मारा गया. वहां पर आटा में सेलखड़ी की मिलावट का खुलासा हुआ है. टीम ने अलग-अलग ब्रांड के आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं.
इन ब्रांड का आटा न खरीदें: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि फतेहपुर सीकरी में छापामार कार्रवाई में समृद्धि ऑयल मिल में समृद्धि भोग, उत्तम भोग और श्याम भोग ब्रांड के आटे के 5 किग्रा, 10 किग्रा और 12 किग्रा के पैकेट की शुरुआती जांच में आटे में सेलखड़ी की पुष्टि हुई.
आटे को सील करके बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही समृद्धि आटा मिल से 1800 किलो सेलखड़ी बरामद की है. तीनों ब्रांड के करीब 1350 किग्रा आटा भी सीज किया है, जो मिलावटी है. तीनों ब्रांड के आटे और सेलखड़ी का नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है.
जनता से अपील हैं कि पैकेट या खुला आटा खरीदते समय सतर्क रहें. पहले आटे की सामान्य तरीके से जांच करें. पहले हथेली पर आटा रखकर रगड़ें. शुद्ध आटा खुरदरा लगेगा. यदि आटा असामान्य चिकनाहट वाला है तो उसमें मिलावट हो सकती है. ऐसे आटे को न खरीदें.
खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने फिरोजाबाद के रजावली थाना क्षेत्र स्थित गांव रामनगर स्थित शिवाय ट्रेडिंग कंपनी (आटा मिल) में 30 किलो सेलखड़ी बरामद की. इसे गेंहू के साथ पीसकर राज रसोई प्रीमियम ब्रांड नामक आटे की पैकिंग की जा रही थी. जांच में पता चला सेलखड़ी आगरा से मंगाई जाती थी. इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिवाय ट्रेडिंग कंपनी के दो संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है.
एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आटा मिल संचालक अमित कुमार के खिलाफ फतेहपुर सीकरी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही आटा मिल संचालकों ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि आटे के लिए घटिया गेहूं हीं खरीदते हैं.
जब गेंहू की पिसाई करते हैं तो रंग काला रहता है. आटे का रंग सफेद रहे, इसलिए, गेंहू की पिसाई के साथ ही सेलखड़ी पीसते हैं. इससे आटा चमकदार और सफेद बन जाता है.
आगरा शहर के साथ ही फतेहपुर सीकरी में भी सेलखड़ी से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने का काम होता है. हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने वाली फैक्ट्री से सेलखड़ी चूरा सस्ती दर पर मिल जाता है. जिसे खरीद कर गेंहू के साथ पीसते हैं.
यूं करें घर पर ही आटे की शुद्धता जांच: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आटे में मिलावट एक गंभीर मामला है. मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने को अभियान चलाया जा रहा है. आटे में मिलावट को लेकर जनता को भी जागरुक होना होगा.
आटे में सेलखड़ी की मिलावट की जांच का बेहद ही आसान तरीका है. कोई भी व्यक्ति आसानी से आटे में सेलखड़ी की मिलावट की जांच घर पर ही कर सकता है. जो आटा आप खरीद कर लाए हैं. चाहे वह पैकेट वाला हो या खुला है. दोनों में ही मिलावट हो सकती है.
इसकी जांच के लिए कटोरी में आटा लें. कटोरी में लिए आटे में नींबू की कुछ बूंदें डाल दें. यदि आटे से बुलबुले उठने लगें तो आटा मिलावटी है. इसके साथ ही आटे की जांच का दूसरा कारगर तरीका भी है. यदि आपके पास नींबू नहीं है तो गिलास में पानी भरें और उसमें आटा डालकर चम्मच से मिलाएं. यदि आटा गिलास की तली में बैठ जाए तो मिलावटी है.
सेलखड़ी सेहत के लिए खतरनाक: एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसन विभाग के प्रोफेसर मनीष बंसल ने बताया कि खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह की मिलावट सेहत के लिए बेहद खतरनाक है.
चाहे आटे में मिलावट हो या मसालों में हो. अब मिलावटखोर अलग-अलग तरीके से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं. जिससे लोगों की सेहत पर प्रभाव देखने को मिल रहा है.
हम आटे में सेलखड़ी (सोपस्टोन) की मिलावट की बात करें तो यह बेहद खतरनाक है. क्योंकि, सेलखड़ी एक औद्योगिक खनिज है. जिसकी खाद्य सामग्री में मिलावट अवैध और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है.
आटे में सेलखड़ी की मिलावट है तो इस मिलावटी आटे का नियमित सेवन करने से पेट, आंत और लीवर को गंभीर रूप से खराब कर सकती है. इसमें मौजूद रासायनिक कण आंतों में जमा होकर अल्सर, पाचन तंत्र विकार और लंबे समय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं.
इसके साथ ही जब पेट में सेलखड़ी अवशोषित होगा तो इससे किडनी को अधिक काम करना पड़ेगा. जिससे किडनी खराब हो सकती है. इसके साथ ही किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है.
मिलावटी आटा की बात करें तो मिलावटी आटा बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं की सेहत के बेहद खतरनाक है. इससे पेट संबंधी बीमारी, आंतों में कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी फेल, किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है.
मिलावट की यहां करें शिकायत
- टोल फ्री नंबर 18001805533
- कार्यालय 0562-2970049 (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक)
मिलावटखोर हर निवाला बना रहे खतरनाक: आगरा, फतेहपुर और फिरोजाबाद का यह आटा कांड सिर्फ तीन शहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रदेश और देश भर के उपभोक्ताओं के लिए एक वेकअप कॉल है.
जब तक मुनाफे के इन सौदागरों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता और इनके ब्रांड्स को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तब तक हर निवाला एक खतरा बना रहेगा. अगली बार जब आप बाजार से आटे का पैकेट उठाएं, तो सिर्फ ब्रांड का नाम न देखें. खुद सजग रहें, क्योंकि सतर्कता ही आपके परिवार की सेहत की एकमात्र गारंटी है.
सिस्टम पर बड़ा सवाल: आगरा में इतनी बड़ी मात्रा में आटा में मिलावट का खुलासा हुआ है. जिससे आटा मिलों में गेंहू के साथ सेलखड़ी पीसी जा रही थी. इसके बाद यह मिलावटी आटा बाजार तक तक पहुंच रहा रहा था.
मगर, मिलावटों के इस तरीके से खाद्य विभाग अनजान था. ऐसे में खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियानों पर सवाल उठ रहे हैं. सैंपलिंग व्यवस्था कैसी थी. जिससे लोग आटे में पत्थर खाने को मजबूर हैं.
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