​मेरठ के रोहताश मिष्ठान ग्रुप के 10 प्रतिष्ठानों पर RAID, जीएसटी चोरी का खुलासा

रोहताश स्वीट्स चेन पर शुक्रवार को GST टीम ने छापा मारा. ( ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता ग्रुप रोहताश स्वीट्स के यहां शुक्रवार को GST टीम ने छापा मारा. करीब 10 टीमों ने एक साथ 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की. टीम को कई प्रतिष्ठानों से टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. टीम ने जिन्हें कब्जे में लिया गया है. कल देर रात तक टीमें यहां मौजूद रहीं. 16 अधिकारियों ने आनंदपुरी के मुख्य केंद्र पर डाला डेरा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के प्रतिष्ठित मिष्ठान व्यवसायी रोहताश ग्रुप पर स्टेट जीएसटी विभाग ने शनिवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. विभाग की 10 अलग-अलग टीमों ने ग्रुप के शोरूम्स, गोदामों और आवासों पर एक साथ छापेमारी की. प्राथमिक जांच में जीएसटी चोरी के सबूत मिले हैं. रोहताश मिष्ठान ग्रुप के 10 प्रतिष्ठानों पर जीएसटी RAID. (ETV Bharat) ​16 अधिकारियों ने आनंदपुरी के मुख्य केंद्र पर डाला डेरा ​जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया. विभाग ने आनंदपुरी स्थित मुख्य प्रतिष्ठान को अपना केंद्र बनाया. यहां 16 अधिकारियों की टीम ने मोर्चा संभाला. ​गंगानगर और साकेत में रेड: इसके अलावा ​रोहताश ग्रुप की गंगानगर और साकेत की इकाइयों पर रेड पड़ी. यहाँ स्थित भव्य शोरूम्स पर स्टॉक की बारीकी से जांच की गई. ​विश्वकर्मा रोड और देवपुरी के गोदामों और उत्पादन इकाइयों में रखे माल और बिलों का मिलान किया गया.