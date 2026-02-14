मेरठ के रोहताश मिष्ठान ग्रुप के 10 प्रतिष्ठानों पर RAID, जीएसटी चोरी का खुलासा
मेरठ के नामचीन मिठाई विक्रेता ग्रुप रोहताश स्वीट्स के कई प्रतिष्ठानों पर GST चोरी को लेकर छापेमारी हुई है. टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं.
Published : February 14, 2026 at 1:54 PM IST
मेरठ: मेरठ के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता ग्रुप रोहताश स्वीट्स के यहां शुक्रवार को GST टीम ने छापा मारा. करीब 10 टीमों ने एक साथ 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की. टीम को कई प्रतिष्ठानों से टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. टीम ने जिन्हें कब्जे में लिया गया है. कल देर रात तक टीमें यहां मौजूद रहीं.
16 अधिकारियों ने आनंदपुरी के मुख्य केंद्र पर डाला डेरा
उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के प्रतिष्ठित मिष्ठान व्यवसायी रोहताश ग्रुप पर स्टेट जीएसटी विभाग ने शनिवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. विभाग की 10 अलग-अलग टीमों ने ग्रुप के शोरूम्स, गोदामों और आवासों पर एक साथ छापेमारी की. प्राथमिक जांच में जीएसटी चोरी के सबूत मिले हैं.
जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया. विभाग ने आनंदपुरी स्थित मुख्य प्रतिष्ठान को अपना केंद्र बनाया. यहां 16 अधिकारियों की टीम ने मोर्चा संभाला.
गंगानगर और साकेत में रेड: इसके अलावा रोहताश ग्रुप की गंगानगर और साकेत की इकाइयों पर रेड पड़ी. यहाँ स्थित भव्य शोरूम्स पर स्टॉक की बारीकी से जांच की गई. विश्वकर्मा रोड और देवपुरी के गोदामों और उत्पादन इकाइयों में रखे माल और बिलों का मिलान किया गया.
कागजों में कुछ और, हकीकत में कुछ और !
जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह का कहना है कि विभागीय सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से रोहताश ग्रुप की ऑनलाइन सेल डिटेल्स और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर की शिकायतें मिल रही थी. "ऑनलाइन विवरण से वास्तविक जानकारी पूरी तरह अलग थी. कुछ महीनों की गोपनीय छानबीन और क्रॉस-चेकिंग के बाद ही इस रणनीति को अंजाम दिया गया है."
देर रात तक चली 'आयकर विभाग' की तर्ज पर जांच
जीएसटी टीम ने न केवल सेल-परचेज के बिल खंगाले, बल्कि कंप्यूटर डेटा और संपत्ति के दस्तावेजों को भी जब्त किया है. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से दस्तावेजों की पुष्टि कराई. जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि खरीद-बिक्री के आंकड़ों में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया जा रहा था.
कभी छोटी दुकान थी, आज करोड़ों का टर्नओवर
मेरठ के आनंदपुरी की एक छोटी सी गली से अपनी पहचान बनाने वाले रोहताश ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में मेरठ के हर कोने में अपनी धाक जमाई है. बेकरी उत्पादों से लेकर पारंपरिक मिठाइयों तक, ग्रुप का साम्राज्य करोड़ों में फैला है.
जीएसटी विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह तरक्की कहीं टैक्स चोरी की नींव पर तो नहीं खड़ी थी. विभाग ने सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि डेटा विश्लेषण के बाद टैक्स चोरी का सटीक आंकड़ा सामने आएगा और इसके आधार पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
