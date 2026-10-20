त्योहारों पर दिल्ली सरकार सख्त: चांदनी चौक से ओखला तक नामी गिरामी हलवाइयों की दुकानों पर छापा, कई जगह मिलीं गंभीर खामियां
सीएम ने कहा कि त्योहारों का आनंद तभी मिल सकता है, जब हर परिवार को बाजार से आने वाली मिठाइयों और पर पूरा भरोसा हो.
Published : October 20, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों और साफ-सफाई में लापरवाही बरतने वाले कारोबारियों पर दिल्ली सरकार का शिकंजा कस गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी के कई नामी-गिरामी हलवाइयों और मिठाई निर्माताओं के यहां औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण और उन्हें संभालने के तौर-तरीकों में गंभीर कमियां उजागर हुईं. विभाग ने इनपर तुरंत कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करके उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है.
नामी गिरामी प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज
त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित प्रमुख मिठाई निर्माताओं और दुकानों की गहन पड़ताल की. जांच के दायरे में कई बड़े नाम भी शामिल रहे. चांदनी चौक के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हलवाई से पिस्ता बर्फी और खोया के नमूने लिए गए. वहीं, इसी क्षेत्र के एक और नामी मिठाई की दुकान के निरीक्षण में साफ-सफाई से जुड़ी कई खामियां मिलीं, जिसके बाद वहां से खोया और रसभरी के सैंपल इकट्ठा किए गए.
ओखला स्थित मशहूर स्वीट हाउस के भंडारण क्षेत्र में कीटों (कीड़े-मकौड़ों) की सक्रियता पाए जाने पर टीम ने कड़ी आपत्ति जताई. यहां पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली और कर्मचारी बिना दस्तानों के काम करते दिखे. इसके अलावा ओखला की ही एक मिठाई की दुकान से बादाम और पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित दुकान से पेड़े के नमूने लिए गए. उधर मथुरा रोड पर स्थित बड़े ब्रांड के प्रतिष्ठान से केसर पेड़ा का नमूना लिया गया. इसके अलावा विद्या विहार (हस्तसाल) की स्वीट्स, उत्तम नगर आउटलेट, नरेला के मिठाईवाले, बादली के एक बेकर और स्वीट्स में भी नियमों की धज्जियां उड़ती पाई गईं.
कई जगह बिना दस्तानों के काम करते मिले कर्मचारी
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीमों ने पाया कि कई नामी प्रतिष्ठान भी बुनियादी स्वच्छता के नियमों को ताक पर रख रहे थे. नारायणा व आईपी एक्सटेंशन के स्वीट्स की दुकान में छत की परतें उखड़ी हुई थीं, खिड़कियों पर कीटरोधी जाली नहीं थी और एग्जॉस्ट सिस्टम पर भारी चिकनाई जमी मिली. कई जगहों पर खुले कूड़ेदान रखे थे और तैयार प्रीमिक्स या खाद्य पदार्थों पर निर्माण की तारीख (मैन्युफैक्चरिंग डेट) का कोई लेबल नहीं था. फ्रीजर में रखे सामानों का अलग-अलग न रखे जाना और लेबलिंग न होने से नियमों की खुली अनदेखी साफ झलक रही थी.
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स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं: सीएम
इस पूरी कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता नागरिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण है. त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी मिल सकता है, जब हर परिवार को बाजार से आने वाली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर पूरा भरोसा हो. मुख्यमंत्री ने कहा, "त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग आसमान छूती है, ऐसे में निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान कड़े स्वच्छता मानकों का पालन करना हर कारोबारी की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है. जनहित और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है." उन्होंने खाद्य कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे कर्मचारियों के प्रशिक्षण, सुरक्षित भंडारण और साफ-सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करें.
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लैब रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कानूनी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न परिसरों (चाहे वह चांदनी चौक के हलवाई हों या ओखला और मथुरा रोड के बड़े ब्रांड) से लिए गए सभी नमूनों को सील कर सरकारी प्रयोगशाला में भेज दिया गया है. लैब से जांच रिपोर्ट आते ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावट करने वालों और साफ-सफाई में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है.
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