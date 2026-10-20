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त्योहारों पर दिल्ली सरकार सख्त: चांदनी चौक से ओखला तक नामी गिरामी हलवाइयों की दुकानों पर छापा, कई जगह मिलीं गंभीर खामियां

दिल्ली में कई नामी गिरामी हलवाइयों की दुकानों पर छापा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों और साफ-सफाई में लापरवाही बरतने वाले कारोबारियों पर दिल्ली सरकार का शिकंजा कस गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी के कई नामी-गिरामी हलवाइयों और मिठाई निर्माताओं के यहां औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण और उन्हें संभालने के तौर-तरीकों में गंभीर कमियां उजागर हुईं. विभाग ने इनपर तुरंत कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करके उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है.

नामी गिरामी प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज