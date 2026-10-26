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सिवान में अवैध पटाखा विस्फोट के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 186 पटाखा दुकानों पर रेड

सिवान में छापेमारी ( ETV Bharat )

सिवान: बिहार के सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के अल्मापुर में हुए भीषण पटाखा विस्फोट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. प्रशासन ने जिले में पटाखा दुकानों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है. कुल 186 दुकानों में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए. जांच में कई दुकानों के लाइसेंस का वर्षों से नवीनीकरण नहीं होने का खुलासा हुआ. नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.

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