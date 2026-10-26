सिवान में अवैध पटाखा विस्फोट के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 186 पटाखा दुकानों पर रेड
सिवान में 186 पटाखा दुकानों पर छापेमारी, जहां से भारी मात्रा में पटाखा बरामद हुआ है. बिना लाइसेंस रिन्यू कराए चल रही थीं दुकानें. रिपोर्ट-इमरोज
Published : October 26, 2026 at 11:19 AM IST
सिवान: बिहार के सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के अल्मापुर में हुए भीषण पटाखा विस्फोट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. प्रशासन ने जिले में पटाखा दुकानों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है. कुल 186 दुकानों में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए. जांच में कई दुकानों के लाइसेंस का वर्षों से नवीनीकरण नहीं होने का खुलासा हुआ. नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.
रिहायशी इलाकों पर विशेष नजर
प्रशासन रिहायशी इलाकों में पटाखा कारोबार पर खास नजर रखे हुए है. दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए जिले में पटाखों की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में बिना वैध लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती बरती जा रही है. खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके.
दुकानदारों में मचा हड़कंप
लगातार हो रही छापेमारी से पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वाले दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
"अल्मापुर विस्फोट के बाद प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण या असुरक्षित तरीके से पटाखों की बिक्री के कारण दोबारा ऐसी दर्दनाक घटना न हो. आने वाले दिनों में भी जांच और छापेमारी अभियान जारी रहेगी."-प्रांजल कुमार, एसडीपीओ
हादसे में पांच लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि अल्मापुर में पटाखा बनाने के दौरान हुए बड़े विस्फोट में बारूद के भारी भंडार में धमाका हुआ था. इससे दो मंजिला पक्का मकान तक ढह गया था. पांच लोगों की जान चली गई और कई परिवार प्रभावित हुए. इस घटना ने पूरे जिले में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खतरे को उजागर कर दिया है.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. अवैध पटाखा दुकानों और भंडारण स्थलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. लोगों से अपील की गई है कि वे वैध लाइसेंस वाले दुकानदारों से ही पटाखे खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें, ताकि सिवान में कोई और बड़ा हादसा न हो.
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