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श्रावस्ती में उर्वरक दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 2 लाइसेंस निलंबित

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई, 23 दुकानों की जांच की गई.

raids conducted fertilizer shops in shravasti 2 licenses suspended
श्रावस्ती में उर्वरक दुकानों पर छापेमारी, 2 लाइसेंस निलंबित. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:55 AM IST

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श्रावस्ती: जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर जिले में उर्वरक की गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था की जांच के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत 23 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान 13 उर्वरक नमूने जांच के लिए लिए गए. दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 11 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.


जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले की तीनों तहसीलों में संयुक्त जांच टीमें गठित कर सघन अभियान चलाया गया. टीमों में संबंधित उप जिलाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया. इकौना तहसील में कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी इकौना की टीम ने सात उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच कर चार नमूने लिए.

इफको ई-बाजार, इकौना से दो नमूने लिए गए तथा स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. वहीं कंडवा रोड स्थित अंसारी ट्रेडिंग कंपनी और मोहिनीपुर स्थित आईएफएफडीसी केंद्र के संचालकों द्वारा छापेमारी के दौरान दुकान बंद कर भाग जाने पर दोनों के उर्वरक प्राधिकार-पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए.


भिनगा तहसील में 9 दुकानों की जांच वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-ए) अश्वनी कुमार एवं उप जिलाधिकारी भिनगा की टीम ने नौ उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान चार नमूने लिए गए और तीन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. जमुनहा तहसील में भी सख्ती उप कृषि निदेशक एवं उप जिलाधिकारी जमुनहा की संयुक्त टीम ने सात प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर पांच उर्वरक नमूने एकत्र किए. जांच में अनियमितताएं मिलने पर सात उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया.


फार्मर आईडी पर ही होगी बिक्री जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि किसानों को केवल फार्मर आईडी के आधार पर ही उर्वरक की बिक्री करें तथा स्टॉक एवं बिक्री से संबंधित सभी अभिलेख रखें. निर्देशों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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