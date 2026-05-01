ETV Bharat / state

झालावाड़ में सूदखोरी के आरोपी के ठिकानों पर दबिश, करोड़ों रुपए के वाहन व कृषि यंत्र जब्त

पुलिस को ब्याज माफिया के ठिकानों से खाली साइन किए चेक, खाली स्टांप भी मिले.

Seized Vehicles and Agricultural Machinery
जब्त वाहन व कृषि यंत्र (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिला पुलिस का गरीबों को ब्याज के मकड़जाल जाल में फंसाकर ब्याज की मोटी रकम वसूलने वाले सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है. डग थाना पुलिस ने शुक्रवार को सूदखोरी के आरोपी सुनील गोयल के ठिकानों पर छापा मारा और सैकड़ों चौपहिया वाहन, कृषि यंत्र और दस्तावेज बरामद किए. पुलिस को ब्याज माफिया के ठिकानों से खाली साइन किए चेक, खाली स्टांप भी मिले. पुलिस का कहना है कि आरोपी के द्वारा बड़ी संख्या में गरीबों को ब्लैकमेल कर ब्याज के नाम पर कृषि वाहनों तथा अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में लगातार बिना लाइसेंस के पैसा देकर गरीबों से मोटा ब्याज वसूलने की कई शिकायतें मिल रही थी.ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया. शुक्रवार को डग निवासी सुनील गोयल के मकान, गोदाम तथा कृषि फार्म पर पुलिस ने दबिश दी. गोयल के ठिकानों से 70 ट्रैक्टर, 61 मोटरसाइकिल, 7 कार, 3 पिकअप, 1 ट्रक और 2 टैंपो मिले. साथ ही भारी मात्रा में कृषि यंत्र, जिनमें 107 थ्रेसर, 29 ट्रॉली, पंजा, सीड ड्रिल समेत सैकड़ों मशीनें बरामद हुईं. इसके अलावा 147 हस्ताक्षरित खाली चेक, खाली स्टाम्प, 39 मकानों के पट्टे, वाहनों की RC और जमीन की रजिस्ट्रियां भी मिली.

जब्त वाहन व कृषि यंत्र (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:चिंटा गैंग का सरगना अरशद अयूब राजपासा में निरुद्ध, अपराधी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती जैसे 20 मामले दर्ज

बाड़े में छुपा रखे थे वाहन: एसपी ने बताया कि आरोपी सुनील गोयल गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफे का धंधा कर रहा था.आरोपी कर्ज के बदले खाली चेक और स्टाम्प पर साइन करवाकर मनमानी रकम वसूल रहा था. आरोपी ने फाइनेंस कंपनियों से फाइनेंस किए वाहनों को भी अपने बाड़े में छुपा रखा था.पुलिस ने आरोपी की संपत्ति जब्त कर केस दर्ज कर लिया. फिलहाल पुलिस अनुसंधान कर रही है, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:झालावाड़: बहुचर्चित गैंगस्टर मुख्तियार मलिक हत्याकांड में एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

TAGGED:

INTEREST MAFIA IN JHALAWAR
RAIDS ON ACCUSED OF USURY
VEHICLES AND MACHINERY SEIZED
ACTION AGAINST INTEREST MAFIA
CRACKDOWN ON INTEREST MAFIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.