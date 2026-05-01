ETV Bharat / state

झालावाड़ में सूदखोरी के आरोपी के ठिकानों पर दबिश, करोड़ों रुपए के वाहन व कृषि यंत्र जब्त

झालावाड़: जिला पुलिस का गरीबों को ब्याज के मकड़जाल जाल में फंसाकर ब्याज की मोटी रकम वसूलने वाले सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है. डग थाना पुलिस ने शुक्रवार को सूदखोरी के आरोपी सुनील गोयल के ठिकानों पर छापा मारा और सैकड़ों चौपहिया वाहन, कृषि यंत्र और दस्तावेज बरामद किए. पुलिस को ब्याज माफिया के ठिकानों से खाली साइन किए चेक, खाली स्टांप भी मिले. पुलिस का कहना है कि आरोपी के द्वारा बड़ी संख्या में गरीबों को ब्लैकमेल कर ब्याज के नाम पर कृषि वाहनों तथा अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में लगातार बिना लाइसेंस के पैसा देकर गरीबों से मोटा ब्याज वसूलने की कई शिकायतें मिल रही थी.ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया. शुक्रवार को डग निवासी सुनील गोयल के मकान, गोदाम तथा कृषि फार्म पर पुलिस ने दबिश दी. गोयल के ठिकानों से 70 ट्रैक्टर, 61 मोटरसाइकिल, 7 कार, 3 पिकअप, 1 ट्रक और 2 टैंपो मिले. साथ ही भारी मात्रा में कृषि यंत्र, जिनमें 107 थ्रेसर, 29 ट्रॉली, पंजा, सीड ड्रिल समेत सैकड़ों मशीनें बरामद हुईं. इसके अलावा 147 हस्ताक्षरित खाली चेक, खाली स्टाम्प, 39 मकानों के पट्टे, वाहनों की RC और जमीन की रजिस्ट्रियां भी मिली.