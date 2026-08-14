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खगड़िया पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

खगड़िया के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर सुबह से ही निगरानी विभाग और ईओयू की छापेमारी चल रही है. रिपोर्ट-महमूद आलम

नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी
नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
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नालंदा : बिहार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की. खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के तीन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह से ही एक साथ छापेमारी चल रही है. निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें बिहार शरीफ के मोगलकुआं स्थित बौली मोहल्ले में उनके पैतृक घर, वर्तमान पदस्थापन वाले खगड़िया और पटना स्थित ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई जारी हैं.

कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा : सुबह-सुबह अधिकारियों की टीम के पहुंचते ही मोगलकुआं इलाके में हलचल मच गई. टीम ने घर को अपने नियंत्रण में लेकर तलाशी शुरू कर दी. घर के अंदर मौजूद जरूरी कागजात, जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामानों की जांच की जा रही है. अधिकारी कई घंटे से दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं. बताया जा रहा है कि संजय कुमार वर्तमान में खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं. वहीं, पटना में भी उनका एक ठिकाना है. जांच एजेंसियां उनकी आय, संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं.

नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी
नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी (ETV Bharat)

EOU और विजलेंस टीम की संयुक्त छापेमारी : छापेमारी के दौरान बिहार शरीफ स्थित पैतृक घर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. जांच की कार्रवाई पूरी होने तक किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. टीम घर के विभिन्न हिस्सों की तलाशी लेने के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच कर रही है. फिलहाल तीनों ठिकानों पर चल रही कार्रवाई के दौरान कितनी नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या अन्य सामान बरामद हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अधिकारियों की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है. तीनों ठिकानों पर जांच जारी है

नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी
नालंदा में खगड़िया के पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी (ETV Bharat)

अपडेट जारी है..

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