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खगड़िया पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

नालंदा : बिहार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की. खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के तीन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह से ही एक साथ छापेमारी चल रही है. निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें बिहार शरीफ के मोगलकुआं स्थित बौली मोहल्ले में उनके पैतृक घर, वर्तमान पदस्थापन वाले खगड़िया और पटना स्थित ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई जारी हैं.

कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा : सुबह-सुबह अधिकारियों की टीम के पहुंचते ही मोगलकुआं इलाके में हलचल मच गई. टीम ने घर को अपने नियंत्रण में लेकर तलाशी शुरू कर दी. घर के अंदर मौजूद जरूरी कागजात, जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामानों की जांच की जा रही है. अधिकारी कई घंटे से दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं. बताया जा रहा है कि संजय कुमार वर्तमान में खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं. वहीं, पटना में भी उनका एक ठिकाना है. जांच एजेंसियां उनकी आय, संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं.