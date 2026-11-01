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JTET Exam को लेकर पलामू के होटलों और लॉज में छापेमारी, जिले में बनाए गए हैं 47 परीक्षा केंद्र

छापेमारी के दौरान पूछताछ करते पुलिस प्रशासन के लोग ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) को लेकर शनिवार को पलामू के विभिन्न होटलों और लॉजों में छापेमारी की गई. हालांकि छापेमारी में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आई. यह छापेमारी सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में शुरू हुई थी. इसमें टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी शामिल थे.

जेटेट परीक्षा को लेकर पलामू में हाई अलर्ट जारी किया गया है. जिसे लेकर अधिकारियों की एक टीम शनिवार की देर रात निकली. इस दौरान मेदिनीनगर और आसपास के सभी होटलों तथा लॉजों की तलाशी ली गई. होटल में रुकने वाले सभी मेहमानों की जानकारी ली गई और उनके दस्तावेजों की जांच की गई.