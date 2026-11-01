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JTET Exam को लेकर पलामू के होटलों और लॉज में छापेमारी, जिले में बनाए गए हैं 47 परीक्षा केंद्र

(JTET Exam) झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पलामू के विभिन्न होटलों और लॉजों में छापेमारी की गई. रिपोर्ट- नीरज कुमार.

JTET exam
छापेमारी के दौरान पूछताछ करते पुलिस प्रशासन के लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2026 at 6:48 AM IST

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पलामू: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) को लेकर शनिवार को पलामू के विभिन्न होटलों और लॉजों में छापेमारी की गई. हालांकि छापेमारी में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आई. यह छापेमारी सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में शुरू हुई थी. इसमें टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी शामिल थे.

जेटेट परीक्षा को लेकर पलामू में हाई अलर्ट जारी किया गया है. जिसे लेकर अधिकारियों की एक टीम शनिवार की देर रात निकली. इस दौरान मेदिनीनगर और आसपास के सभी होटलों तथा लॉजों की तलाशी ली गई. होटल में रुकने वाले सभी मेहमानों की जानकारी ली गई और उनके दस्तावेजों की जांच की गई.

अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया. शुक्रवार को डीसी और एसपी ने कई परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया. परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. साथ ही 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं.

पलामू में मेदिनीनगर में 26, चैनपुर में सात, पाटन में पांच, पड़वा में चार, सतबरवा में तीन और लेस्लीगंज में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिले में कुल 30,422 परीक्षार्थी जेटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इनमें छठी से आठवीं तक के लिए 19,281 तथा पहली से पांचवीं तक के लिए 11,141 परीक्षार्थी हैं. परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम और फेस स्कैनिंग जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं.

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