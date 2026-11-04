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बुलंदशहर में खाद्य विभाग और तहसील प्रशासन की छापेमारी; एक्सपायर्ड सरसों का तेल बरामद, जांच के लिये नमूने भेजे

बुलंदशहर में खाद्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने की छापेमारी ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : जिले के खुर्जा में खाद्य विभाग की टीम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को छापेमारी की. दावा है कि छापेमारी के दौरान 1300 लीटर एक्सपायर्ड तेल और 800 लीटर सरसों का खुला तेल सीज किया गया. सरसों और सोयाबीन रिफाइंड तेल के तीन नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

बुलंदशहर में खाद्य विभाग और तहसील प्रशासन की छापेमारी (Video credit: ETV Bharat) देश भर में त्योहारों के सीजन के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इस कड़ी में बुलंदशहर जिले में भी मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन का साफ सन्देश है कि खाने-पीने की किसी भी चीज में अगर किसी भी तरीके की मिलावट की गई तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.