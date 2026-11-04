बुलंदशहर में खाद्य विभाग और तहसील प्रशासन की छापेमारी; एक्सपायर्ड सरसों का तेल बरामद, जांच के लिये नमूने भेजे
एसडीएम खुर्जा सत्येंद्र सिंह ने बताया कि टीम ने संयुक्त रूप से एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:37 PM IST
बुलंदशहर : जिले के खुर्जा में खाद्य विभाग की टीम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को छापेमारी की. दावा है कि छापेमारी के दौरान 1300 लीटर एक्सपायर्ड तेल और 800 लीटर सरसों का खुला तेल सीज किया गया. सरसों और सोयाबीन रिफाइंड तेल के तीन नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
देश भर में त्योहारों के सीजन के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इस कड़ी में बुलंदशहर जिले में भी मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन का साफ सन्देश है कि खाने-पीने की किसी भी चीज में अगर किसी भी तरीके की मिलावट की गई तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिले के खुर्जा में मंगलवार को एक प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. खुर्जा एसडीएम सत्येंद्र सिंह और खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त ममता चौधरी के निगरानी में कार्रवाई की गई है.
खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त ममता चौधरी के मुताबिक, ये फर्म सिर्फ एक 'ट्रेडर' के रूप में पंजीकृत है, जिसके तहत उन्हें खुला तेल बेचने की अनुमति नहीं है. खाद्य विभाग की टीम ने मौके से खाद्य तेल के तीन नमूने पैक करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं.
एसडीएम खुर्जा सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की है. 1300 लीटर एक्सपायर्ड सरसों का तेल और करीब 800 लीटर सरसों का खुला तेल मिला है.
उन्होंने बताया कि काफी मात्रा में खुला तेल था. ये ट्रेडर्स है, उनको खुला तेल बेचने की अनुमति नहीं है. उसी हिसाब से इन पर नियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस तरीके की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी. बाकी ट्रेडर्स को चेतावनी है कि खुले में तेल ना बेचें. नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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