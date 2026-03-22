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वाराणसी में स्पा सेंटर में छापेमारी; तीन युवतियां और दो लड़के मिले, पुलिस कर रही पूछताछ

वाराणसी में स्पा सेंटर में छापेमारी ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : जिले के राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार में चल रहे स्पा सेंटर में रविवार को पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने मौके से तीन युवतियों व दो लड़कों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है. पुलिस स्पा सेंटर के संचालक की जानकारी में जुटी हुई है. एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार इलाके में संचालित स्पा सेंटर को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी. स्थानीय लोगों का आरोप था कि बीते करीब दो महीनों से यहां का माहौल संदिग्ध हो गया है. रविवार को पुख्ता सूचना मिलने पर एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर के अंदर चार छोटे-छोटे केबिन मिले. पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है.