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वाराणसी में स्पा सेंटर में छापेमारी; तीन युवतियां और दो लड़के मिले, पुलिस कर रही पूछताछ

एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि यहां अनैतिक व्यापार किया जा रहा था.

वाराणसी में स्पा सेंटर में छापेमारी
वाराणसी में स्पा सेंटर में छापेमारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:33 PM IST

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वाराणसी : जिले के राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार में चल रहे स्पा सेंटर में रविवार को पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने मौके से तीन युवतियों व दो लड़कों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है. पुलिस स्पा सेंटर के संचालक की जानकारी में जुटी हुई है.

एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार इलाके में संचालित स्पा सेंटर को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी. स्थानीय लोगों का आरोप था कि बीते करीब दो महीनों से यहां का माहौल संदिग्ध हो गया है. रविवार को पुख्ता सूचना मिलने पर एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर के अंदर चार छोटे-छोटे केबिन मिले. पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है.

एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक मकान में उसके ऊपर स्पा सेंटर चल रहा है और इसकी आड़ में कुछ युवक और युवतियां आती हैं. इसके संबंध में एसओजी-2 को लगाया गया था. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस सादे कपड़े में स्पा सेंटर पहुंची. इस दौरान टीम को तीन युवतियां और दो लड़के मौके पर मिले.

उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि वह लोग यहां आए थे और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक व्यापार किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि पता किया जा रहा है कि यह कितने समय से चल रहा है और पता क्यों नहीं चला. उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए युवक मिर्जामुराद के रहने वाले बताए जा रहे हैं.


यह भी पढ़ें : इटावा में स्पा सेंटर पर छापा, विदेशी सहित चार युवतियां मिलीं, महिला कर्मचारी की शिकायत पर एक्शन

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