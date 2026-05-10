मुख्तार की फरार पत्नी अफशां की तलाश में 7 जगह छापा, तैय्यब पालकी बोले- अंसारी परिवार से कोई संबंध नहीं
नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर लगभग एक घंटे तक पुलिस ने छानबीन की. लेकिन अफशां का काई सुराग नहीं मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 5:39 PM IST
मऊ/गाजीपुर : मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार रात 7 संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. पुलिस टीम ने गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दो और सैदपुर थाना क्षेत्र के एक ठिकाने पर दबिश दी, जबकि मऊ जिले में मुख्तार अंसारी से जुड़े चार अलग-अलग स्थानों को खंगाला गया. अफशां अंसारी पर 50 हजार रुपये का इनाम है. अफशां अंसारी कई मामलों में वांछित है.
छापेमारी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर जाकर गहन तलाशी ली, लेकिन पुलिस को आफशां अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस टीम ने घर के अलग-अलग हिस्सों की बारीकी से जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने से इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे शहर में सियासी हलचल तेज हो गई.
एक घंटे तक घर की ली तलाशी : नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर लगभग एक घंटे तक छापेमारी चली. सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और शहरभर में चर्चाएं तेज हो गईं. पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आफशां अंसारी कहां हैं. मेरी आफशां अंसारी से कोई बातचीत नहीं है और ना ही अब उनका मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई संबंध है. पुलिस पूछताछ के बाद धन्यवाद कहकर वापस लौट गई.
बड़ी संख्या में पहुंची थी फोर्स : तैय्यब पालकी ने बताया कि दक्षिण टोला थाने के फोर्स के साथ गाजीपुर मोहम्मदाबाद थाने की भारी भरकम फोर्स हमारे घर पर पहुंचकर तलाशी ली. एक दर्जन से अधिक महिला सिपाही घर में जाकर अफशां अंसारी को तलाश कर रही थी.
मुख्तार के चचेरे भाइयों के यहां भी छापा : मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई गौस मोइउद्दीन उर्फ तन्नु अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी के घर छापेमारी की. पुलिस ने इस दौरान मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई गौस मोहिउद्दीन उर्फ तनु अंसारी से 8 से 10 मिनट तक पूछताछ की और मंसूर अंसारी से भी पुलिस ने 8 से 10 मिनट तक पूछताछ की है. मुख्तार के चचेरे भाई ने कहा कि अभी अफशां अंसारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. दोनों के परिवार की महिलाओं से भी पुलिस ने पूछताछ की है.
वहीं सैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा में लालजी यादव पुत्र खरपत यादव के घर पुलिस ने छापेमारी की है. लालजी यादव चर्चित रुंगटा हत्याकांड में भी आरोपी रहे हैं और मुख्तार अंसारी के सहयोगी भी रहे हैं.
गिरफ्तारी के लिए चला रहा अभियान : एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया, अफशां अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दोनों जिलों में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. छापेमारी के दौरान मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र स्थित मिर्जाहादीपुरा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व चेयरमैन तय्यब पालकी के घर भी पुलिस पहुंची.
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