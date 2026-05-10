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मुख्तार की फरार पत्नी अफशां की तलाश में 7 जगह छापा, तैय्यब पालकी बोले- अंसारी परिवार से कोई संबंध नहीं

मऊ/गाजीपुर : मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार रात 7 संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. पुलिस टीम ने गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दो और सैदपुर थाना क्षेत्र के एक ठिकाने पर दबिश दी, जबकि मऊ जिले में मुख्तार अंसारी से जुड़े चार अलग-अलग स्थानों को खंगाला गया. अफशां अंसारी पर 50 हजार रुपये का इनाम है. अफशां अंसारी कई मामलों में वांछित है.

छापेमारी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर जाकर गहन तलाशी ली, लेकिन पुलिस को आफशां अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस टीम ने घर के अलग-अलग हिस्सों की बारीकी से जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने से इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे शहर में सियासी हलचल तेज हो गई.

एक घंटे तक घर की ली तलाशी : नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर लगभग एक घंटे तक छापेमारी चली. सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और शहरभर में चर्चाएं तेज हो गईं. पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आफशां अंसारी कहां हैं. मेरी आफशां अंसारी से कोई बातचीत नहीं है और ना ही अब उनका मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई संबंध है. पुलिस पूछताछ के बाद धन्यवाद कहकर वापस लौट गई.

बड़ी संख्या में पहुंची थी फोर्स : तैय्यब पालकी ने बताया कि दक्षिण टोला थाने के फोर्स के साथ गाजीपुर मोहम्मदाबाद थाने की भारी भरकम फोर्स हमारे घर पर पहुंचकर तलाशी ली. एक दर्जन से अधिक महिला सिपाही घर में जाकर अफशां अंसारी को तलाश कर रही थी.