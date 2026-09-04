इस स्टेशन का समोसा ? न बाबा न ! सड़ा मिला 1.5 क्विटंल आलू , जांच टीम हैरान
रेल बाजार में तीन समोसा निर्माण इकाइयों पर अचानक छापेमारी में हुआ खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 10:43 AM IST
कानपुर: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशों पर कानपुर में रेलवे परिसरों, कैंटीनों और दुकानों पर सप्लाई होने वाले समोसों के निर्माण अड्डों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. रेल बाजार क्षेत्र में स्थित तीन समोसा निर्माण इकाइयों पर अचानक छापेमारी की गई.
इस दौरान एक फैक्ट्री परिसर से डेढ़ क्विंटल सड़ा आलू बरामद किया गया. तीनों ठिकानों से कुल 3200 बिना तले समोसे और 25 किलोग्राम आलू मसाला मौके पर ही नष्ट करवाया गया. एक यूनिट को सील करने के साथ वहां 48 बोरियों में रखा 2384 किलो मैदा सीज किया गया है.
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II संजय प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अंतर्गत रेल बाजार स्थित इन समोसा निर्माण सेंटरों की जांच की.
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