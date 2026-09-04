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इस स्टेशन का समोसा ? न बाबा न ! सड़ा मिला 1.5 क्विटंल आलू , जांच टीम हैरान

इस दौरान एक फैक्ट्री परिसर से डेढ़ क्विंटल सड़ा आलू बरामद किया गया. तीनों ठिकानों से कुल 3200 बिना तले समोसे और 25 किलोग्राम आलू मसाला मौके पर ही नष्ट करवाया गया. एक यूनिट को सील करने के साथ वहां 48 बोरियों में रखा 2384 किलो मैदा सीज किया गया है. सहायक आयुक्त (खाद्य)-II संजय प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अंतर्गत रेल बाजार स्थित इन समोसा निर्माण सेंटरों की जांच की.

कानपुर: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशों पर कानपुर में रेलवे परिसरों, कैंटीनों और दुकानों पर सप्लाई होने वाले समोसों के निर्माण अड्डों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. रेल बाजार क्षेत्र में स्थित तीन समोसा निर्माण इकाइयों पर अचानक छापेमारी की गई.

समोसा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी (Video Credit; Kanpur Administration Media Cell)

कार्रवाई के दौरान सबसे पहले निर्मल कुमार मिश्र के समोसा निर्माण केंद्र की पड़ताल की गई, जहां परिसर में डेढ़ क्विंटल सड़ा हुआ आलू और 400 कच्चे समोसे मिले. इन्हें तुरंत नष्ट करा दिया गया. मौके से हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और तैयार समोसे के तीन नमूने भी जांच के लिए गए. इसके बाद बन्टू यादव की समोसा इकाई पर पहुंची, जहां अस्वच्छ परिस्थितियों में मजदूर खाद्य सामग्री तैयार कर रहे थे. मौके पर 800 कच्चे समोसे और पांच किलो आलू मसाला बेहद गंदगी के बीच रखा पाया गया, जिसे टीम ने नष्ट करवा दिया. संचालक बन्टू यादव को बार-बार सूचित करने के बाद भी वे न तो उपस्थित हुए और न ही खाद्य लाइसेंस दिखाया गया, जिसके चलते इस इकाई को सील कर दिया गया.

सड़ा आलू (Photo credit; Kanpur Administration Media Cell)

तीसरी कार्रवाई रेल बाजार के हाता नंबर-दो स्थित मोहम्मद शोएब की समोसा निर्माण इकाई पर हुई. यहां अस्वच्छ माहौल में रखे 2000 बिना तले समोसे और 20 किलोग्राम तैयार आलू मसाला नष्ट कराया गया. टीम ने वहां से मैदा, रिफाइंड पामोलिन ऑयल और समोसा आलू मसाला के तीन सैंपल लिए. साथ ही गोदाम में भंडारित 48 बोरियों में रखा कुल 2384 किलो मैदा सीज कर दिया.

समोसा निर्माण इकाई पर छापा (Photo credit; Kanpur Administration Media Cell)

सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि इन तीनों स्थानों से तैयार समोसे रेलवे की कैंटीनों और स्टॉलों में सप्लाई किए जाते थे. कार्रवाई के दौरान खाद्य सामग्री के कुल छह नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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