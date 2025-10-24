मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा, पांच लड़कियां और छह लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले, कर्मचारी फरार

मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा, पांच लड़कियां और छह लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले, कर्मचारी फरार
शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी भाग निकले.
मथुरा : विकास मार्केट स्थित दो स्पा सेंटर में शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मार 11 लोगों को पकड़ा है. मौके पर पांच लड़कियां और छह लड़के संदिग्ध हालात में मिले. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस को देखते ही मची भगदड़ : पुलिस को पिछले कई दिनों से स्पा सेंटर पर कॉल गर्ल होने की सूचना मिल रही थी. शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी भाग निकले.
पुलिस कई दिनों से कर रही थी जांच : सीओ सिटी आशा चौधरी ने बताया, शहर के विकास मार्केट स्थित दो स्पा सेंटर छाती मसाज सेंटर ओर ग्रीन बॉली स्पा सेंटर पर अवांछित होने की सूचना पिछले कई दिनों से मिल रही थी. पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी.
सेंटर मालिक और कर्मचारी फरार : मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार शाम को पुलिस ने छापा मारा. मौके से पांच लड़कियां और छह लड़कों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया. सभी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पुलिस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए. सभी की तलाश की जा रही है.
सीओ सिटी आशा चौधरी ने बताया, पिछले दो महीने में आधा दर्जन स्पा सेंटर पर पुलिस ने कार्रवाई की है. स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था.
