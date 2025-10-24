ETV Bharat / state

मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा, पांच लड़कियां और छह लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले, कर्मचारी फरार

शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी भाग निकले.

मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा.
मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा. (Photo Credit; Mathura Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : विकास मार्केट स्थित दो स्पा सेंटर में शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मार 11 लोगों को पकड़ा है. मौके पर पांच लड़कियां और छह लड़के संदिग्ध हालात में मिले. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस को देखते ही मची भगदड़ : पुलिस को पिछले कई दिनों से स्पा सेंटर पर कॉल गर्ल होने की सूचना मिल रही थी. शुक्रवार शाम पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी भाग निकले.

पुलिस कई दिनों से कर रही थी जांच : सीओ सिटी आशा चौधरी ने बताया, शहर के विकास मार्केट स्थित दो स्पा सेंटर छाती मसाज सेंटर ओर ग्रीन बॉली स्पा सेंटर पर अवांछित होने की सूचना पिछले कई दिनों से मिल रही थी. पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी.

सेंटर मालिक और कर्मचारी फरार : मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार शाम को पुलिस ने छापा मारा. मौके से पांच लड़कियां और छह लड़कों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया. सभी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पुलिस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए. सभी की तलाश की जा रही है.

सीओ सिटी आशा चौधरी ने बताया, पिछले दो महीने में आधा दर्जन स्पा सेंटर पर पुलिस ने कार्रवाई की है. स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था.

यह भी पढ़ें : सऊदी में फंसे प्रयागराज के युवक ने रोते हुए लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार, कहा- रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा

TAGGED:

RAID ON TWO SPA CENTERS IN MATHURA
MATHURA NEWS
MATHURA SPA CENTERS RAID
मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर छापा
MATHURA SPA CENTERS RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.