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अलीगढ़ में 18 क्विंटल मावा कराया नष्ट, बेड के अंदर छुपा कर रखा था पाउडर, बागपत में FSDA टीम के साथ अभद्रता

मिलावटखोरी पर शिकंजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विजयगढ़ थाना क्षेत्र के नगला भूरा में टीम ने मिलावटी खोवा तैयार करने वाली इकाई पर छापा मारकर करीब 18 कुंतल मिलावटी खोवा मौके पर नष्ट कराया. टीम को खोवा बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे स्किम्ड मिल्क पाउडर, सेलखड़ी पाउडर और अन्य संदिग्ध रसायन भी मिले. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले में अर्जुन यादव और कृष्णपाल के खिलाफ थाना विजयगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं बागपत में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान टीम ने पांच विधिक नमूने लिए, 210 किलो मावा नष्ट कराया और 43 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया. वहीं टीम के साथ अभद्रता कर वाहन लेकर फरार होने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अलीगढ़ में नकली मावा फैक्ट्री पर छापा. (Video Credit; Aligarh Fsda) अलीगढ़ के सहायक आयुक्त FSDA द्वितीय दीपक सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने नगला भूरा में छापेमारी की. जांच के दौरान खोवा बेहद अनहाइजीनिक परिस्थितियों में तैयार किया जाता मिला. तैयार खोवा को साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी करते हुए फर्श पर डालकर रखा गया था. टीम को बेड के अंदर से भी खोवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर बरामद हुआ. सहायक आयुक्त FSDA द्वितीय दीपक सिंह ने बताया, मौके पर बड़ी मात्रा में तैयार खोवा मिला, जिसे त्योहार के दौरान बाजार में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी. टीम ने करीब 18 कुंतल मिलावटी खोवा मौके पर ही नष्ट करा दिया. इसके साथ ही निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं. टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की. कुछ जगहों पर मावे का निर्माण बेहद खराब और अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था.