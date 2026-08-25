अलीगढ़ में 18 क्विंटल मावा कराया नष्ट, बेड के अंदर छुपा कर रखा था पाउडर, बागपत में FSDA टीम के साथ अभद्रता

अलीगढ़ में 18 क्विंटल मावा कराया नष्ट, बेड के अंदर छुपा कर रखा था पाउडर, बागपत में FSDA टीम के साथ अभद्रता
सेलखड़ी और संदिग्ध रसायनों से मावा तैयार किया जा रहा था. अलीगढ़ में दो और बागपत में एक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 5:47 PM IST
अलीगढ़ : रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विजयगढ़ थाना क्षेत्र के नगला भूरा में टीम ने मिलावटी खोवा तैयार करने वाली इकाई पर छापा मारकर करीब 18 कुंतल मिलावटी खोवा मौके पर नष्ट कराया. टीम को खोवा बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे स्किम्ड मिल्क पाउडर, सेलखड़ी पाउडर और अन्य संदिग्ध रसायन भी मिले. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले में अर्जुन यादव और कृष्णपाल के खिलाफ थाना विजयगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया है.
वहीं बागपत में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान टीम ने पांच विधिक नमूने लिए, 210 किलो मावा नष्ट कराया और 43 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया. वहीं टीम के साथ अभद्रता कर वाहन लेकर फरार होने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
अलीगढ़ के सहायक आयुक्त FSDA द्वितीय दीपक सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने नगला भूरा में छापेमारी की. जांच के दौरान खोवा बेहद अनहाइजीनिक परिस्थितियों में तैयार किया जाता मिला. तैयार खोवा को साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी करते हुए फर्श पर डालकर रखा गया था. टीम को बेड के अंदर से भी खोवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर बरामद हुआ.
सहायक आयुक्त FSDA द्वितीय दीपक सिंह ने बताया, मौके पर बड़ी मात्रा में तैयार खोवा मिला, जिसे त्योहार के दौरान बाजार में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी. टीम ने करीब 18 कुंतल मिलावटी खोवा मौके पर ही नष्ट करा दिया. इसके साथ ही निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं. टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की. कुछ जगहों पर मावे का निर्माण बेहद खराब और अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था.
उन्होंने बताया कि मावे में मिलाए जा रहे कुछ खाद्य पदार्थ आपत्तिजनक पाए गए. इनमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, सेलखड़ी और कुछ संदिग्ध रासायनिक पदार्थ शामिल हैं. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान मावे की मांग बढ़ जाती है. मांग बढ़ने के साथ मिलावटखोरी की आशंका भी बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. अलीगढ़ में मिलावटखोरी के मामलों में अब तक तीन एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
दीपक सिंह ने कहा कि विभाग का उद्देश्य मावा समेत खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली इकाइयों को मानकों के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य करना है. नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. त्योहार से पहले हुई इस कार्रवाई से मिलावटी मावे का कारोबार करने वालों में खलबली मची हुई है.
बागपत में 210 किलो मावा नष्ट, 43 किलो पाउडर सीज : खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ौत से दिल्ली जा रहे आईसर कैंटर को टटीरी टोल प्लाजा के पास रोककर जांच की. कैंटर में अस्वच्छ परिस्थितियों में ले जाया जा रहा 210 किलो मावा मिला. मिलावट की आशंका पर मावे के चार विधिक नमूने लिए गए और करीब 56,700 रुपये कीमत का मावा मौके पर नष्ट कराया गया.
इसके अलावा बड़ौत तहसील के बिजवाड़ा गांव में नौशाद की मावा भट्ठी से स्किम्ड मिल्क पाउडर का विधिक नमूना लिया गया. यहां से 43 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसकी अनुमानित कीमत 12,900 रुपये है, सीज किया गया. वहीं सिल्वरनगर धनौरा के पास टीम ने संदिग्ध मावा ले जा रही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. आरोप है कि चालक महताब और मावा भट्ठी संचालक मीर हसन ने टीम के साथ अभद्रता की और बलपूर्वक वाहन लेकर फरार हो गए. मामले में थाना बागपत में बीएनएस की संबंधित धाराओं में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है.
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