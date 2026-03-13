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स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में कबाड़ कारोबारियों पर रेड, 60 टन लोहा और कई वाहन जब्त

दुर्ग भिलाई में पुलिस ने एक साथ 9 कबाड़ कारोबारियों के यहां छापा मारा है.

Action Taken Against Scrap Dealers in Durg
दुर्ग में कबाड़ कारोबारियों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 8:35 PM IST

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दुर्ग: दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया. यहां एक साथ 9 कबाड़ियों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है. सभी कारोबारी कबाड़ और स्क्रैप का कारोबार करते थे. इनके पास से पुलिस ने लगभग 60 टन लोहे का स्क्रैप और कई वाहन जब्त किए हैं. अभियान में एसीसीयू क्राइम ब्रांच दुर्ग,जामुल थाना, सुपेला थाना और कुम्हारी थाना की संयुक्त टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई.

अवैध कारोबार की मिली थी शिकायत

दुर्ग पुलिस को अवैध कारोबार की शिकायत मिली थी. जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने यह एक्शन लिया. जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित एक परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से लोहे के कबाड़ का संग्रहण, कटिंग कर विक्रय किए जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम जामुल के इस परिसर में एक्शन लिया और करीब 60 टन लोहे के स्क्रैप को जब्त किया. इस कबाड़ में लोहे का स्क्रैप, पाइप, चैनल, दरवाजे, रॉड, भारी लोहे के कल-पुर्जे और लगभग 200 किलोग्राम तांबा था. इसके अलावा गैस कटर सेट और गैस सिलेंडर बरामद किया गया.पुलिस की जांच में कारोबारी लोहे के स्क्रैप से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सके. उसके बाद सारे स्क्रैप को जब्त कर लिया गया.

पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि जिले के विभिन्न कबाड़ी संचालकों के द्वारा चोरी के वाहनों और स्क्रैप को खपाया जा रहा है. जिसके बाद एक साथ 9 कबाड़ी संचालक के गोदाम पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जहां से 60 टन स्क्रैप समेत परिवहन में इस्तेमाल करने वाले ट्रक,छोटा मालवाहक वाहन जप्त किया गया है. सभी 9 कबाड़ी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है-मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग भिलाई

18 लाख रुपये का स्क्रैप जब्त

दुर्ग पुलिस ने इसके बाद 18 लाख रुपये का स्क्रैप जब्त कर लिया.पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान करीब 60 टन लोहे के स्क्रैप को जब्त किया गया है. जो अब तक की बड़ी कार्रवाई में से एक है. पुलिस ने कबाड़ का कारोबार करने वाले हीरामन साहू सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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दुर्ग में कबाड़ कारोबार
दुर्ग का स्क्रैप मार्केट
RAID ON SCRAP DEALERS IN CG

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