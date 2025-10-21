ETV Bharat / state

मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर छापेमारी: जानिए चुनाव से ठीक पहले RJD उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड

पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर इस मामले के आरोपित सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है.

मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर छापेमारी
मोतिहारी में राजद प्रत्याशी के घर छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: बिहार चुनाव के मद्देनज़र मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर पुलिस ने छापा मारा है, यह कार्रवाई भाजपा नेता की हत्या के मामले से जुड़ी है. पुलि.स सूत्रों के अनुसार, हत्या के मामले में कुछ सुराग मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है. पुलिस ने राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी की और राजन हत्याकांड के एक आरोपी सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपी चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला : गिरफ्तार आरोपी चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.पुलिस का कहना है कि सुबोध यादव का नाम राजन हत्याकांड में आरोपितों की सूची में शामिल था. इसके अलावा उसके खिलाफ पहले से भी दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

चुनाव से ठीक पहले RJD उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड
चुनाव से ठीक पहले RJD उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड (ETV Bharat)

रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज और मोबाइल जब्त : पुलिस के मुताबिक छापेमारी टीम ने देर रात यह कार्रवाई की और मौके से कई अहम दस्तावेज और मोबाइल जब्त किए हैं. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या की साजिश में उसकी क्या भूमिका है.

रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज और मोबाइल जब्त
रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज और मोबाइल जब्त (ETV Bharat)

पूर्वी चंपारण में महावीरी झंडा के दौरान हुई थी हत्या : आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में महावीरी झंडा के दौरान राजन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या चाकू गोद कर कुछ युवकों ने कर दी थी जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. घटना के बाद राजन के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था और कई गाड़ियों को जला दिया था.

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले RJD उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले RJD उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड (ETV Bharat)

हत्यारे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार : पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन मोतीहारी पुलिस राजन हत्याकांड में चिरैया के मोहद्दीपुर के रहने वाले सुबोध यादव की तलाश थी और सुबोध यादव लगातार घर से फरार चल रहे थे. अपना नाम पहचान छुपा कर वह जगह-जगह छुप रहे थे.

पूर्वी चंपारण में महावीरी झंडा के दौरान हुई थी हत्या
पूर्वी चंपारण में महावीरी झंडा के दौरान हुई थी हत्या (ETV Bharat)
राजन हत्याकांड में उसकी लंबे समय थी तलाश : एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सुबोध यादव चिरैया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव का निवासी है. राजन हत्याकांड के अलावा उस पर पहले से दो अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. पुलिस राजन हत्याकांड में उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी .

सुबोध यादव चिरैया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव का निवासी है. राजन हत्याकांड के अलावा उस पर पहले से दो अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. पुलिस राजन हत्याकांड में उसकी लंबे समय से तलाश ....स्वर्ण प्रभात एसपी

ये भी पढ़ें :

लालगंज में सुलझी महागठबंधन की पेंच, शिवानी शुक्ला लड़ेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी हुए बाहर

नामांकन करने पहुंचे RJD उम्मीदवार को झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला!

TAGGED:

RJD उम्मीदवार के घर रेड
RAID ON RJD CANDIDATE HOUSE
BIHAR NEWS
MOTIHARI RJD CANDIDATE DEVA GUPTA
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.