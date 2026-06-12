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2008 में अनुकंपा पर मिली थी नौकरी.. आज धनकुबेर बन बैठा है बिहार का ये अकाउंटेंट, कसा शिकंजा

वैशाली: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) टीम द्वारा नगर परिषद हाजीपुर के भ्रष्ट लेखपाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर चल रही छापेमारी 8 घंटे बाद समाप्त हो गई है. रेड खत्म होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बताया कि अकाउंटेंट मनीष के पास से करोड़ो की संपति के साक्ष्य मिले हैं.

दो दिन से चल रहा था छापा: ईओयू की टीम ने छापेमारी के दौरान जमीन का पेपर, साढ़े 6 लाख का आभूषण और एलआईसी के कई दस्तावेज सहित 50 हजार रुपया नगद भी जब्त किया है. हालांकि छापेमारी के दौरान अकाउंटेंट मनीष घर में मौजूद नहीं था. लिहाजा टीम ने घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों से पूछताछ की है.

रेड खत्म होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम का बयान (ETV Bharat)

EOU ने जारी किया नोटिस: साथ ही मनीष कुमार से सम्बंधित एक ठेकेदार के यहां भी ईओयू की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां से कुछ भी बरामद नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि मनीष कुमार को ईओयू ने नोटिस जारी कर सोमवार को मुजफ्फरपुर में हाजिर होने का आदेश दिया है. थाना कांड संख्या 10/26 में लेखपाल मनीष कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया गया है.

भ्रष्ट लेखपाल मनीष कुमार पर कसा शिकंजा (ETV Bharat)

"न्यायालय के आदेश पर उनके आवास की तलाशी ली गई. दो जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं. मनीष कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उनकी पत्नी, मां और बेटे की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और उन्हें 15 जून को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है."- सीपी यादव, डीएसपी