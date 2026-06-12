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2008 में अनुकंपा पर मिली थी नौकरी.. आज धनकुबेर बन बैठा है बिहार का ये अकाउंटेंट, कसा शिकंजा

वैशाली में नगर परिषद हाजीपुर के अकाउंटेंट के दो ठिकानों पर चल रही छापेमारी समाप्त हो गई है. उन्हें नोटिस दिया गया है. पढ़ें

EOU raid In vaishali
लेखपाल मनीष कुमार के घर पर छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 12:55 PM IST

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वैशाली: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) टीम द्वारा नगर परिषद हाजीपुर के भ्रष्ट लेखपाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर चल रही छापेमारी 8 घंटे बाद समाप्त हो गई है. रेड खत्म होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बताया कि अकाउंटेंट मनीष के पास से करोड़ो की संपति के साक्ष्य मिले हैं.

दो दिन से चल रहा था छापा: ईओयू की टीम ने छापेमारी के दौरान जमीन का पेपर, साढ़े 6 लाख का आभूषण और एलआईसी के कई दस्तावेज सहित 50 हजार रुपया नगद भी जब्त किया है. हालांकि छापेमारी के दौरान अकाउंटेंट मनीष घर में मौजूद नहीं था. लिहाजा टीम ने घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों से पूछताछ की है.

रेड खत्म होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम का बयान (ETV Bharat)

EOU ने जारी किया नोटिस: साथ ही मनीष कुमार से सम्बंधित एक ठेकेदार के यहां भी ईओयू की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां से कुछ भी बरामद नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि मनीष कुमार को ईओयू ने नोटिस जारी कर सोमवार को मुजफ्फरपुर में हाजिर होने का आदेश दिया है. थाना कांड संख्या 10/26 में लेखपाल मनीष कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया गया है.

EOU raid In vaishali
भ्रष्ट लेखपाल मनीष कुमार पर कसा शिकंजा (ETV Bharat)

"न्यायालय के आदेश पर उनके आवास की तलाशी ली गई. दो जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं. मनीष कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उनकी पत्नी, मां और बेटे की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और उन्हें 15 जून को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है."- सीपी यादव, डीएसपी

अनुकंपा पर नगर परिषद कार्यालय में बहाली: अकाउंटेंट मनीष कुमार अनुकंपा पर 2008 में बहाल हुआ था और पिता की मृत्यु के बाद उसे नगर परिषद में 10 से 12 साल पहले नौकरी लगी थी.

EOU raid In vaishali
EOU ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

आय से अधिक संपत्ति का मामला: बता दें कि लेखपाल के यहां 11 जून को भी टीम ने रेड मारा था. मनीष कुमार ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है. ईओयू के अनुसार, 11 जून को कुल 2 करोड़ 2 लाख 31 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला था. यह उनकी वैध आय की तुलना में लगभग 208.57 प्रतिशत अधिक है.

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