ETV Bharat / state

पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई, मौके से रेत ट्रॉली और इंजन जब्त

जांजगीर चांपा के पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है.

raid on Pithampur sand ghat
पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला के पीथमपुर हसदेव नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर है. मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने राजस्व और माइनिंग के अधिकारियों को छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की. टीम ने मौके पर जाकर 8 ट्रैक्टर को नदी के अंदर से रेत भरते हुए जब्त किया है. वहीं 6 ट्रैक्टर चालक अफसरों को देखकर भाग गए. इस मामले में राजस्व अधिकारी ने जब्त ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.

छापा से मचा हड़कंप : रेत घाट पर जैसे ही अफसरों की टीम पहुंची वैसे ही रेत तस्करों में हड़कंप मच गया. प्रशासनिक टीम को देखकर कई ट्रैक्टर चालक वाहन पानी के अंदर छोड़कर फरार हो गए. वहीं कुछ ट्रैक्टर चालक इंजन लेकर भागे. प्रशासन की टीम ने मौके से 8 ट्रैक्टर ट्राली और 2 इंजन जब्त किए हैं. राजस्व अधिकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच में खड़ी थी.जिसे बाहर निकालने की कोशिश की गई. लेकिन ट्रॉली को बाहर नहीं निकाला जा सका.इसलिए ट्रॉली का पंचनामा करके छोड़ दिया गया.

raid on Pithampur sand ghat
मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर ड्राइवर फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
raid on Pithampur sand ghat
पीथमपुर रेत घाट पर अवैध रेत परिवहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रैक्टर चालकों ने किया विवाद : छापामार कार्रवाई के बाद तहसीलदार राजकुमार मरावी ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इस दौरान अधिकारियों की टीम से ट्रेक्टर चालकों ने बहस भी की.

पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
raid on Pithampur sand ghat
प्रशासन की टीम ने मारा छापा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिन ट्रैक्टर को रेत तस्कर छोड़कर भागे उन्हें नदी से निकालने के लिए किसी भी तरह की मदद स्थानीय लोगों ने नहीं की.इसलिए नदी के अंदर फंसे हुए वाहनों के चेचिस नंबर निकालकर वाहन मालिकों से जानकारी मांगी गई है. अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी- राज कुमार मरावी, तहसीलदार


जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है. स्थानीय लोगों ने तस्करों पर विभागीय और राजनीतिक संरक्षण होने का आरोप लगाया है. इसके बाद भी शासन-प्रशासन हसदेव नदी और महानदी के रेत घाटों में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को नहीं रोक सका है. यही वजह है कि रेत के अवैध कारोबार में जांजगीर चांपा जिले के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के भी रेत माफिया सक्रिय हैं.

लोक वाद्य यंत्रों के संग्राहक रिखी क्षत्रिय , 45 साल की मेहनत से बनाया 'कुहूकी'

हाईटेक हो रही है छत्तीसगढ़ पुलिस, अनुभव ऐप से बेहतर होगी पुलिसिंग, आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताई खासियत

कोरिया में मधुमक्खियों ने ली 1 मजदूर की जान, 1 हफ्ते के भीतर दूसरी घटना

TAGGED:

SAND TROLLEY AND ENGINE SEIZED
SEIZED BY ADMINISTRATION
रेत घाट
अवैध उत्खनन
RAID ON PITHAMPUR SAND GHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.