पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई, मौके से रेत ट्रॉली और इंजन जब्त

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला के पीथमपुर हसदेव नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर है. मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने राजस्व और माइनिंग के अधिकारियों को छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की. टीम ने मौके पर जाकर 8 ट्रैक्टर को नदी के अंदर से रेत भरते हुए जब्त किया है. वहीं 6 ट्रैक्टर चालक अफसरों को देखकर भाग गए. इस मामले में राजस्व अधिकारी ने जब्त ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.





छापा से मचा हड़कंप : रेत घाट पर जैसे ही अफसरों की टीम पहुंची वैसे ही रेत तस्करों में हड़कंप मच गया. प्रशासनिक टीम को देखकर कई ट्रैक्टर चालक वाहन पानी के अंदर छोड़कर फरार हो गए. वहीं कुछ ट्रैक्टर चालक इंजन लेकर भागे. प्रशासन की टीम ने मौके से 8 ट्रैक्टर ट्राली और 2 इंजन जब्त किए हैं. राजस्व अधिकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच में खड़ी थी.जिसे बाहर निकालने की कोशिश की गई. लेकिन ट्रॉली को बाहर नहीं निकाला जा सका.इसलिए ट्रॉली का पंचनामा करके छोड़ दिया गया.

मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर ड्राइवर फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)