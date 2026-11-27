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बिहार के 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी, कई दवा प्रतिष्ठानों में गड़बड़ी.. वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम सील

बिहार में दवा गोदाम सील ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण विभाग ने सघन अभियान चलाया है. इसके तहत 25 और 26 नवंबर को पटना, भागलपुर, मधुबनी, गयाजी और समस्तीपुर के विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों में व्यापक निरीक्षण व छापेमारी की गई.

गोदाम सील, कई दवाएं जब्त

पटना के गोविंद मित्रा (जीएम) रोड स्थित सात दवा प्रतिष्ठानों की जांच में खरीद-बिक्री और भंडारण से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं. एक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर में एक्सपायर्ड 'सेफिल-सीवी 250 और 500' की 11 स्ट्रिप जब्त की गईं और 12 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई. यहां एक ही परिसर में थोक व खुदरा दवाएं मिली और लाइसेंस न दिखाने पर एक गोदाम को सील कर दिया गया.

ड्रग हाउस पर कार्रवाई

जीएम रोड स्थित ड्रग हाउस से 19,642 रुपये मूल्य की 315 स्ट्रिप एक्सपायरी व गलत लेबल वाली दवाएं जब्त कर 18 दवाओं की बिक्री रोकी गई. वहीं एक इंटरप्राइजेज से 13,620 रुपये के एक्सपायर्ड 'नर्विजेन प्लस' इंजेक्शन की 120 यूनिट जब्त की गई. यहां 18 प्रकार की दवाओं और तीन गैर-अनुमोदित औषधियों के वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया. कई इंटरप्राइजेज में मिली खामियां

निरीक्षण के दौरान एक इंटरप्राइजेज में डॉक्टरों को निशुल्क दिए जाने वाले सैंपल और गलत लेबल वाली दवाएं मिली. टीम ने 3,090 रुपये की 13 स्ट्रिप जब्त कर छह दवाओं की बिक्री रोकी. उधर, दूसरे इंटरप्राइजेज द्वारा खरीद अभिलेख और फॉर्म-V प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित दवाओं के निपटान पर रोक लगा दी गई. भागलपुर में बिना लाइसेंस चल रहा था मेडिकल हॉल

भागलपुर के गोराडीह स्थित दीपक मेडिकल हॉल में योग्य व्यक्ति अनुपस्थित मिला और शेड्यूल H1 रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद दो दवाओं की बिक्री रोकी गई। सन्हौला की यूनुस मेडिकल एजेंसी में व्यवस्था संतोषजनक मिली, जबकि नाथनगर स्थित शंकर मेडिकल हॉल बिना लाइसेंस के संचालित पाया गया, जहां छापेमारी जारी है। मधुबनी में 1.04 लाख की अवैध दवाएं बरामद

मधुबनी की बुद्ध नगर कॉलोनी स्थित भूषण मेडिकल हॉल बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहा था. औषधि निरीक्षण टीम ने मौके से बिक्री के लिए रखी गईं 40 प्रकार की दवाएं जब्त की, जिनकी कुल कीमत 1,04,704.46 रुपये आंकी गई है. साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए एक नमूना भी लिया गया.