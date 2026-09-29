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आगरा में दवा गोदाम पर छापा, 2 करोड़ की दवाएं बरामद, खंडहर कमरे में हो रही थी पैकिंग, एक हिरासत में

एफएसडीए टीम और पुलिस बरामद दवाओं की ​गिनती और दस्तावेजों की जांच करने में जुटी हैं.

2 करोड़ की दवाएं बरामद.
2 करोड़ की दवाएं बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:30 PM IST

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आगरा : फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफएसडीए) और पुलिस टीम ने मलपुरा थाना क्षेत्र ​स्थित धनौली में मंगलवार को एक दवा गोदाम पर छापा मारा. जहां पर करीब दो करोड़ की दवाएं बरामद हुई हैं. कार्रवाई में टीम ने एक युवक भी हिरासत में लिया है. जो गोदाम में दवाओं की पेकिंग कर रहा था. उससे पूछताछ की जा रही है. एफएसडीए टीम और पुलिस बरामद दवाओं की ​गिनती और दस्तावेजों की जांच करने में जुटी हैं. जिसके बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली स्थित तीन छतरी का है. जहां पर रिहायशी क्षेत्र स्थित एक खंडहर कमरे में दवा का गोदाम है. जिस पर एफएसडीए टीम ने मंगलवार को छापा मार कार्रवाई की. एफएसडीए टीम को खंडहर कमरे में कई दिन से दवाओं के भंडारण और पैकिंग की सूचना मिली थी. जिस पर टीम ने मौके पर जाकर जांच की.

एफएसडीए के औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा और औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने करीब 12 घंटे तक छानबीन की. इसके बाद आगरा से लखनऊ स्थित विभागीय कार्यालय को दवाओं के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद फिरोजाबाद और हाथरस से भी ड्रग विभाग की टीमें आगरा आईं. जिसके बाद आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस की टीमों ने मंगलवार को एक साथ छापामार कार्रवाई की.

औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने बताया कि जब टीमें दवाओं के गोदाम पर पहुंची तो वहां पर आसपास दो युवक बैठे दिखाई दिए. मगर, कुछ देर बाद एक युवक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया. जिसके बाद पुलिस के साथ कमरे की घेराबंदी करके छापा मार कार्रवाई की. कमरे की तलाशी ली. जिसमें युवक कमरे में दवाओं की पैकिंग कर रहा था. जिस पर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस और एफएसडीए टीम की तलाशी में कमरे से केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा सहित विभिन्न दवाओं की पेटियां मिली हैं. गोदाम में मिले दवाओं के जखीरे की कीमत करीब दो करोड़ रुपये से अधिक है. गोदाम में मिली दवाओं के स्रोत, डारण और पैकिंग संबंधी दस्तावेज की जांच की जा रही है. अभी टीम ने गोदाम में मिली दवाएं कब्जे में ले ली हैं. जिनकी जांच की जा रही है. जिसके बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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