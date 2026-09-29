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आगरा में दवा गोदाम पर छापा, 2 करोड़ की दवाएं बरामद, खंडहर कमरे में हो रही थी पैकिंग, एक हिरासत में

2 करोड़ की दवाएं बरामद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफएसडीए) और पुलिस टीम ने मलपुरा थाना क्षेत्र ​स्थित धनौली में मंगलवार को एक दवा गोदाम पर छापा मारा. जहां पर करीब दो करोड़ की दवाएं बरामद हुई हैं. कार्रवाई में टीम ने एक युवक भी हिरासत में लिया है. जो गोदाम में दवाओं की पेकिंग कर रहा था. उससे पूछताछ की जा रही है. एफएसडीए टीम और पुलिस बरामद दवाओं की ​गिनती और दस्तावेजों की जांच करने में जुटी हैं. जिसके बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.