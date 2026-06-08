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गर्भ में बेटा है या बेटी! अवैध रूप से चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, छापेमारी में तीन गिरफ्तार

रांची में भ्रूण का लिंग पता लगाने वाले एक अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

RAID ON ILLEGAL ULTRASOUND CENTER
अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर मौजूद पदाधिकारी (फोटो साभार जिला प्रशासन)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 12:52 PM IST

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रांची: पंडरा इलाके में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई और मौके पर से ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर की गई.

रांची डीसी के निर्देश के बाद छापेमारी

दरअसल जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्भ में पल रहे शिशुओं का लिंग पता किया जाता है. इस सूचना पर रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के कड़े निर्देश के बाद रांची के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) डॉ. प्रभात कुमार ने टीम बनाकर छापेमारी की.

बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना गैर कानूनी

डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में हो रही गतिविधियां PC & PNDT एक्ट का उल्लंघन करती हैं. बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना गैर-कानूनी है. इस एक्ट के तहत लिंग की जांच करना पूरी तरह से मना है. उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान पंडरा इलाके में गैर-कानूनी तरीके से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने वाले तीन लोगों को पोर्टेबल USG मशीन के साथ मौके पर पकड़ा गया है.

भ्रूण का लिंग पता करना दंडनीय अपराध

इस मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्मृति, रातू पुलिस स्टेशन और PC & PNDT सेल के कर्मचारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे. डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि भ्रूण का लिंग पता करना किसी भी तरह से गलत और दंडनीय अपराध है. इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना भी गैर-कानूनी है.

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने रातू थाना प्रभारी को पत्र लिखकर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है.

'सरकार की कठोर नीति और कानून के अनुरूप राज्य में किसी भी प्रकार के लिंग निर्धारण या अवैध अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनजातीय बहुल क्षेत्र में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लिए ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है.'- डॉ. प्रभात कुमार, सीएस

सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र की गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत नजदीकी थाने या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में सूचना दें.

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अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा
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उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री
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