रामपुर अवैध चाय पत्ती के गोदाम पर रेड, 3 लाख से ज्यादा कीमत की चायपत्ती सीज
खाद्य सुरक्षा टीम ने भारी मात्रा में चाय और पैकिंग मशीन जब्त की, बिना वैध लाइसेंस चाय पैकिंग करते पकड़े गए आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 1:10 PM IST
रामपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध चाय पत्ती पैकिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पैक की जा रही 3 रुपये से अधिक दाम की चाय पत्ती और पैकिंग मशीन और अन्य सामान को जब्त कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक यह यूनिट बिना वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही थी और यहां कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गईं.
सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच में पाया गया कि यहां चाय पत्ती की पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जबकि संचालक के पास इसके लिए वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था.
छापेमारी के दौरान पैकिंग मशीन भी बरामद की गई. अधिकारियों के अनुसार संबंधित व्यक्ति ने किसी अन्य पते और नाम से होलसेल ट्रेडिंग का लाइसेंस लिया हुआ था, जबकि मौके पर बड़े पैमाने पर 100 ग्राम और 200 ग्राम के पैकेटों में चाय पत्ती की पैकिंग की जा रही थी.
कार्रवाई के दौरान वैकुंठ, ऊटी, हल्दीघाटी, वरुण, अशफिया और हल्दीबाड़ी समेत विभिन्न श्रेणियों की चाय पत्तियों के 5 नमूने जांच के लिए ले लिया गया. साथ ही लगभग 1724 किलोग्राम चाय पत्ती को सीज कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 8 हजार 660 रुपये बताई जा रही है.
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मिलावट की पुष्टि नहीं हुई है. इसके लिए नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी प्रकार की मिलावट या अन्य खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके लेबल, लाइसेंस और अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच अवश्य करें. वहीं कारोबारियों को भी नियमों का पालन करते हुए सभी आवश्यक अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी गई है. फिलहाल विभाग ने पूरा माल सीज कर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.
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