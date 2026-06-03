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रामपुर अवैध चाय पत्ती के गोदाम पर रेड, 3 लाख से ज्यादा कीमत की चायपत्ती सीज

रामपुर में बिना लाइसेंस चल रही चाय पैकिंग यूनिट का खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध चाय पत्ती पैकिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पैक की जा रही 3 रुपये से अधिक दाम की चाय पत्ती और पैकिंग मशीन और अन्य सामान को जब्त कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक यह यूनिट बिना वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही थी और यहां कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गईं. सुनील कुमार शर्मा सहायक आयुक्त खाद (Video Credit; ETV Bharat) सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच में पाया गया कि यहां चाय पत्ती की पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जबकि संचालक के पास इसके लिए वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था.