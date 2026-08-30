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पटना में छापेमारी के दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली, SI भी घायल

हथियार और नाव जब्त: घटनास्थल से पुलिस ने एक नाव जब्त की है. साथ ही कार्बाइन जैसे बड़े हथियार भी बरामद होने की सूचना है. गिरफ्तार अपराधी का इलाज फिलहाल पटना में चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

थाना प्रभारी भी घायल: मुठभेड़ के दौरान बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार के भी घायल होने की सूचना सामने आई है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी घटना और बरामदगी को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वास्तविक स्थिति, घायल अपराधी की पुष्टि और अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

पटना: पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव घाट पर रविवार सुबह अवैध बालू कारोबार को लेकर पुलिस ने छापेमारी की. गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगने की सूचना है, जबकि बिहटा थाना के एसआई राजू कुमार सिंह के बाह में गोली छूकर निकल गई.

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे: घटना की सूचना मिलते ही पटना पश्चिमी सिटी एसपी संकेत कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. डीएसपी अमरेंद्र कुमार भी मौजूद थे. पटना एसएसपी भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस टीम से पूरी जानकारी ली.

छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला (ETV Bharat)

टॉप-10 अपराधी का नाम आया सामने: सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल पर पुलिस कार्रवाई के दौरान अवनीश कुमार का नाम भी उभरा है. उसे टॉप-10 अपराधियों की श्रेणी में बताया जा रहा है और वह एके-47 से जुड़े मामले में वांछित रहा है. मुठभेड़ में उसी के पैर में गोली लगने की बात कही जा रही है.

एक अपराधी को लगी गोली (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस: बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि परेव सोन बालू घाट पर अवैध बालू खनन हो रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू की. छापेमारी के दौरान अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में बचाव में पुलिस ने भी गोलीबारी की. इस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी और एसआई भी घायल हुए.

पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ (ETV Bharat)

"फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के इस मामले में हथियारों की बरामदगी और अपराधियों की पहचान पर फोकस किया जा रहा है. क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैले."-अमित कुमार, थाना प्रभारी, बिहटा

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